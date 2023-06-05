Войти
Интерфакс-АВН

Столтенберг в очередной раз призвал Турцию ратифицировать вступление Швеции в НАТО

404
0
0
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Reuters

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО и потому Анкаре следует снять возражения против такого расширения альянса, заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Швеция выполнила все свои обязательства", - заявил он после переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Слова Столтенберга приводят европейские СМИ.

Генсек заявил, что хотел бы увидеть завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме того, он сообщил о создании "постоянного механизма" НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.

Турция пока блокирует вступление Швеции в альянс. Основные претензии Анкары касаются позиции Стокгольма по поводу курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими. Анкара добивается более жестких действий от шведских властей против таких группировок и их членов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
21.02.2023
Все ради НАТО: Швеция решила дать Турции "солидную взятку"
12.12.2022
Министр обороны Турции: Мы получили сигнал от США о готовности поставить нам истребители F-16, но поставки пока не начаты
03.10.2022
Эрдоган напоминает Швеции и Финляндии об их обещаниях Турции перед вступлением в НАТО
06.07.2022
Швеция и Финляндия сдали курдов Эрдогану. При чем тут Россия
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
06.06.2022
Япония примет участие в саммите НАТО впервые с момента образования военного блока
20.04.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): Путин играет с огнем на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:25
  • 50566
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались