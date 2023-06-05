С миру по нитке: Запад собирает оружие для Украины

MWM: Запад ищет оружие для Украины по всему миру

Украина слишком быстро расходует оружие, сообщает Military Watch Magazine. По мнению автора, даже всех запасов НАТО может не хватить.

Вот уже шестнадцатый месяц, как продолжается российско-украинский конфликт, в ходе которого артиллерия, бронетехника, ракеты и различные другие виды вооружения сухопутных войск расходуются экстремальными темпами. Запасы обеих сторон быстро истощаются. Россия частично перенаправляет свои экспортные объемы на собственные военные нужды и инвестирует в восстановление части огромных производственных мощностей советской эпохи, которые были лучшими в мире практически по всем видам наземной и воздушной боевой техники. В то же время Украина после истощения собственных запасов, оставшихся от советской эпохи, вынуждена в значительной степени полагаться на поставки оружия с Запада. Многие западные страны изначально не горели желанием предоставлять вооружение Украине. Лишь Великобритания, Польша и страны Балтии стали заметным исключением. Тем не менее ситуация быстро изменилась, так как поражение России стало рассматриваться как основная цель Западного блока. Однако, поскольку собственные запасы оружия НАТО, особенно в Европе, истощаются, Западу приходится искать оружие для Украины в других местах. Россия тем временем наращивает производство техники для сухопутных войск, которые, как считается, превосходят возможности всех вместе взятых стран НАТО.

В рамках последней из многих попыток Запада найти новые источники вооружений 2 июня поступило сообщение о том, что Соединенные Штаты хотят приобрести тротил в Японии, чтобы обеспечить расширение производства артиллерийских снарядов для Украины. Нехватка тротила была основным ограничением, препятствующим наращиванию объемов производства. Хотя политика Японии запрещает поставки вооружений в зоны боевых действий, Токио, скорее всего, сделает исключение на том основании, что тротил в ходе боевых действий на Украине будет использован в невоенных целях. Япония была одной из трех незападных стран, поддержавших экономические санкции против России, наряду с Сингапуром и Южной Кореей. Причем Сеул сам подвергся давлению и вынужден был разрешить поставки оружия на Украину. Артиллерия из собственных запасов была направлена в США для ее последующей передачи украинским вооруженным силам. Тротил с японских заводов, как сообщается, будет использован для производства снарядов калибра 155 мм, расход которых увеличивается по мере их получения украинской армией из нескольких стран — членов НАТО. Это обусловлено тем, что артиллерия играет важнейшую роль в военных действиях обеих сторон. Хотя немецкие и итальянские орудия, поставленные Украине, зачастую оказывались некачественными и часто почти полностью непригодными, сообщается, что гаубицы M777, поставляемые Соединенными Штатами, хорошо зарекомендовали себя в бою, а американские управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur представляют особенно серьезную угрозу на линии фронта.

Наряду с Японией и Южной Кореей, Марокко и Иордания стали важными поставщиками вооружений для Украины. Первое передало танки Т-72, а второе, как было подтверждено 1 июня, поставит самоходные зенитные установки Gepard. Иордания приобрела 60 единиц подержанного оружия с 350 000 снарядов калибра 35 мм в Нидерландах в 2013 году. Ранее страна предоставила Западу противотанковое вооружение и системы ПВО малой дальности для отправки на Украину. Кроме того, неоднократно звучали заявления о том, что также могут быть использованы списанные иорданские танки Challenger 1, ведь, несмотря на возраст, они все еще значительно более боеспособны, чем многие машины, которые в настоящее время отправляются в зону боевых действий, такие как Leopard 2A4 и танки M-55. Сообщается, что британские спецслужбы были особенно активны на черных рынках Африки и Ближнего Востока, пытаясь купить оружие, пригодное для военных действий на Украине.

Что касается непрекращающихся усилий по закупке вооружений для Киева, министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил 2 июня, что быстрые темпы истощения собственных запасов заставили западные страны искать оружие для военных действий против России на международном рынке. “Реальность такова, что у нас все заканчивается”, — заявил он относительно количества оставшегося у членов НАТО вооружения. Предупреждения о состоянии украинских запасов становятся все более мрачными. В частности, это касается средств противовоздушной обороны, которые находятся на грани истощения, и пополнять которые западные страны могут лишь в очень ограниченном объеме. Великобритания и ее европейские союзники сильно надавили на Соединенные Штаты, чтобы те разрешили поставку Украине истребителей F-16, которые могли бы частично компенсировать расход боеприпасов "земля-воздух", улучшить возможности борьбы в воздухе. Однако возраст F-16 и отсутствие современных вариантов поставило под сомнение их боеспособность в условиях столь интенсивных боевых действий с противником, обладающим ведущими в мире возможностями противовоздушной обороны. Ведь эти истребители разработаны в 1970-х годах и имеют небольшое преимущество в живучести по сравнению с самолетами советского производства, которые уже есть на вооружении Украины.

Лондон также сыграл ведущую роль в отправке своих сухопутных войск в зону конфликта. Королевские морские пехотинцы служат на передовой с апреля 2022 года, выполняя задачи с повышенным риском против российских войск, в то время как подразделения SAS, по широко распространенным сообщениям, также присутствуют на Украине. Спецназовцы действовали в рамках гораздо более широкой "невидимой сети", укомплектованной западным персоналом на местах. Они играли разные роли: от участия в реальных боях до материально-технического обеспечения, командования и контроля. Спутниковая сеть НАТО и средства воздушного наблюдения и радиоэлектронной борьбы также сыграли важную роль, как и подрядчики из множества западных государств. Все больше аналитиков говорят, что из-за проблемы нехватки оружия и истощающего характера конфликта для промышленности, основным решающим фактором, вероятно, станет способность обеспечить большое количество вооружений. Скорее всего, проиграет та сторона, которая столкнется с нехваткой оружия. Именно поэтому вооружению Украины придается такое большое значение и допускается серьезное истощение военного потенциала членов НАТО.