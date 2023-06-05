Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 4 июня, заявил, что уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые Запад отправляет Украине, растет, это приведет к увеличению напряженности и большей мобилизованности России.

Песков заметил, что права человека и европейские ценности стали для Евросоюза (ЕС) чем-то «гуттаперчевым».

«Фактически они продолжают свою гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти «вселенские ценности» для них. Когда им неудобно, этих ссылок не происходит», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Москва должна знать свое дело, нужно довести его до конца, иной альтернативы нет, подчеркнул официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что страны Запада долгое время «не замечали бомбежек Донбасса» до начала проведения Россией спецоперации.

«Это те же самые люди, которые в упор не замечали убитых детей, которые не замечали ряды детских могил в Донбассе. И тогда мы тоже не слышали ни одного слова осуждения», — высказался Песков.

Двумя днями ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Как он добавил, Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, а в перспективе приоритетом военных поставок будут оставаться средства ПВО.

30 мая глава парламентского комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд призвал правительство отправить Украине танки Challenger 2 из резерва. Он сказал, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Эллвуд считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 мая сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также отметил, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.