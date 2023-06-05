Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны предложило ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.

"Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", — отмечается в проекте документа о внесении изменений в положение о воинском учете.

При этом гражданам в личный кабинет на портале госуслуг будут отправлять соответствующие уведомления.

Но медицинские освидетельствования и обследования, проведение профессионального психологического отбора, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета будут проводиться только при последующей явке в военкомат.

Оповещать граждан планируется бумажными и электронными повестками, при этом последние "дублируются в личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток".

Военкоматы будут рассылать электронные повестки в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством.

Уведомление о сформированной повестке военного комиссариата направляется гражданину в личный кабинет госуслуг или при наличии технической возможности с использованием регионального портала.

Вручать повестки должны будут работники военкоматов, должностные лица местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, руководители и должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, в которых граждане работают или учатся. Вручение должно происходить лично и не позднее чем за три дня до назначенного срока явки в военкомат.

Также повестку смогут отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией.

В проекте также указывается, что если повестка не считается врученной лично или по почте, то она будет числиться полученной после семи дней с момента ее размещения в реестре повесток.