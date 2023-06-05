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ТАСС

Камбоджа призвала к коллективным усилиям по прекращению конфликта на Украине

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Флаг страны Камбоджа.

Министр национальной обороны страны Теа Бань считает, что для прекращения конфликта "необходимы взаимные усилия сторон, которые включают прекращение использования силы"

ХАНОЙ, 4 июня. /ТАСС/. Камбоджа призывает международное сообщество предпринять коллективные усилия по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Камбоджи Теа Бань, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Камбоджа поддерживает все инициативы, которые предлагают политическое решение для прекращения этого конфликта, такие как предложенный Китаем состоящий из 12 пунктов план по урегулированию кризиса на Украине", - сказал Теа Бань. По его словам, Камбоджа призывает Россию и Украину остановить боевые действий и сосредоточиться на поиске путей мирного урегулирования конфликта. "Для прекращения конфликта необходимы взаимные усилия сторон, которые включают прекращение использования силы для решения проблем, уважение международного законодательства. Наиболее правильный выбор - прекращение боевых действий и возвращение за стол переговоров", - сказал камбоджийский министр в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума.

Теа Бань также сообщил, что со своей стороны Камбоджа готова продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в разминировании ее территорий. В начале этого года Камбоджа провела обучение 15 украинских специалистов по разминированию в соответствии с обещанием премьер-министра королевства Хун Сена, данным им на саммите АСЕАН, который прошел в Пномпене в ноябре 2022 года.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидации тяжелых последствий военных конфликтов в виде неразорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. 

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Страны
Камбоджа
Китай
Россия
Сингапуp
Украина
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