В Австралии назвали кризис на Украине последним спазмом имперского прошлого Европы

Вице-премьер страны Ричард Марлз отметил, что сохранение существующего миропорядка требует решительных усилий и инвестиций от всех стран

СИДНЕЙ, 4 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине может стать "последним спазмом имперского прошлого Европы" или грозным предупреждением о грядущем соперничестве в мире без гегемона. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер Австралии Ричард Марлз на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"В мире, где государства видят возможность построить новый порядок в соответствии со своим видением, в том числе при необходимости путем военной агрессии. Для нашего общего будущего жизненно важно, чтобы мир на примере Украины <…> увидел, что издержки любой военной агрессии намного превысят любую предполагаемую выгоду", - указал он.

Также вице-премьер отметил, что сохранение существующего миропорядка требует решительных усилий и инвестиций от всех стран. "На примере этого конфликта мы видим масштабный провал глобальной системы сдерживания и применения силы для достижения стратегических целей. И мы не должны допустить, чтобы этот опасный прецедент нашел отражение в нашем собственном регионе", - подчеркнул он, напомнив, что в последние годы "Китай значительно укрепляет свои вооруженные силы, наращивая самый значительный со времен Второй мировой войны военный потенциал, не сообщая миру о своих стратегических целях".

Международная конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит 2-4 июня в Сингапуре.