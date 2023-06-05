Итальянский экономист Палермо: долги перед США и ЕС уничтожат украинцев

Экономист Палермо: долговые обязательства перед США и ЕС уничтожат украинцев

США использовали Украину для того, чтобы завоевать Европу в экономическом и военном отношении, заявил экономист Палермо в интервью l'Antidiplomatico. Теперь у Киева нет будущего. Долговые обязательства перед Западом уничтожат украинцев, сказал эксперт.

Джулио Палермо (Giulio Palermo), экономист, ученый и автор книги "Российско-украинский конфликт" (LAD, 2023), выпущенной издательством l'Antidiplomatico, дал длинное и содержательное интервью, чтобы аргументировать и обновить свою концепцию более чем через год после начала российской спецоперации.

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l'Antidiplomatico: В своей книге "Российско-украинский конфликт" вы утверждаете, что главной целью американского империалистического господства является Европа, а Украина лишь предлог. Прошло больше года после начала конфликта, на какой стадии мы находимся?

Джулио Палермо: Империалистическая стратегия США в Европе имеет давние корни, а их антироссийская политика является продолжением антисоветской. Один год официального конфликта между Россией и Украиной на самом деле не влияет на сроки существования проблемы. Следует отметить, что на Западе не считают вооруженным конфликтом продлившуюся восемь лет военную агрессию путчистов, которых вооружало НАТО. Соединенные Штаты и Европейский Союз являются экономическими зонами с самой высокой степенью интеграции в мире. Это результат длительного процесса. В империалистической фазе капитализма отношения между государствами все больше обусловлены отношениями между капиталами. Поэтому вместо того, чтобы искать истоки американо-европейских отношений и рождения Европейского Союза в высоких либеральных ценностях, единстве народов и международной солидарности, лучше проследить процесс экономической интеграции под руководством транснационального капитала.

Экономическая асимметрия между капиталами по обе стороны Атлантики, лежащая в основе империалистического замысла США в Европе, сформировалась после поражения нацистов во Второй мировой войне.

Исторические факты не позволяют сказать, что Соединенные Штаты оперативно отреагировали на продвижение нацистов в Европе. На протяжении всего первого этапа войны мы видим, что капиталистические страны почти полностью уступили немецкой армии, а сопротивление нацизму почти полностью легло на плечи Советского Союза. Сталин неоднократно просил союзников открыть второй – Западный – фронт против Германии, чтобы заставить Гитлера ослабить хватку на востоке. Но Соединенные Штаты и Англия уклонялись от этого шага. Они начали действовать в июне 1944 года, высадив десант в Нормандии, после того как Красная Армия, разгромив нацистские войска, неудержимо начала продвигаться к Берлину. Перед этим была также организована Бреттон-Вудская конференция (Нью-Гэмпшир, США), которая должна была состояться в следующем месяце. Это была трехнедельная встреча лидеров крупнейших капиталистических держав. На ней была определена послевоенная финансово-экономическая структура, в центре которой находился доллар и финансовый капитал США.

С тех пор проникновение американского капитала в Европу значительно усилилось, сначала благодаря плану Маршалла – колоссальному инвестиционному проекту США в Европе, затем благодаря дальнейшему экспорту американского капитала и слиянию его с европейским.

Пока Соединенным Штатам было выгодно, они ввели систему обменного курса, в которой все валюты были привязаны к доллару. Этот шаг позволил доллару стать ключевой международной валютой. Когда это перестало быть актуальным, указом президента Никсона в 1971 году Америка отменила привязку курса доллара к золоту в одностороннем порядке, чем нарушила соглашения, на которых сама ранее настаивала. Результатом стал крупнейший дефолт в истории капитализма. Отказ США выполнять свои финансовые обязательства был урегулирован новыми валютными соглашениями между основными капиталистическими странами, чтобы переложить финансовые проблемы Соединенных Штатов на весь остальной мир.

И на этом фоне неравного соотношения сил происходило объединение Европы, а также торговых, валютных и финансовых отношений. Американский капитал приветствовал это объединение, чтобы внедриться в него и безошибочно подчинить себе все европейское экономическое пространство.

В моей книге целая глава посвящена реконструкции длительного процесса создания Европейского Союза и евро, в котором Соединенные Штаты сыграли решающую роль. Я также анализирую параллельный процесс политического и военного расширения НАТО как вооруженной руки экономической и финансовой экспансии.

В общей картине событий Украина – не более чем часть, пусть и решающая, длительного процесса распространения американского капитала и вооруженных сил в Европе.

Разрушение материальных ресурсов Украины дает преимущественное право для захвата ее материальных и человеческих ресурсов на этапе восстановления – заманчивая добыча для всех западных держав. Но настоящей стратегической целью Соединенных Штатов является вовсе не экономическое завоевание Украины, а завоевание Европы. Борьба против Москвы должна быть долгой и дорогостоящей. Это лучший способ разорвать отношения между Россией и Европейским союзом. Так можно ослабить их обоих.

Но США на самом деле не хотят исчезновения ЕС и евро. Это был бы впечатляющий гол в свои ворота. Европа уже принадлежит Америке, как в экономическом, так и в военном отношении. Вашингтону не выгодно вести тотальную экономическую войну против европейского капитала. Вместо этого лучше заключать выборочные союзы, в определенных секторах экономики и странах, добиваясь того, чтобы Европа в целом действовала в интересах американского капитала. С этой точки зрения, укрепление российско-германских или даже российско-европейских отношений было объективным препятствием для стратегии США.

Спустя год после ввода российских войск на Украину экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего. В военном отношении она полагается на оружие, которое все более щедро поставляют страны НАТО, а ее плохо обученная армия уже понесла огромные потери. В экономическом отношении Киев держится на плаву за счет международных кредитов, не имея никаких шансов их погасить. Таким образом, украинцы, которые не погибнут во время конфликта, будут уничтожены в мирное время долговыми обязательствами перед США и ЕС.

Русско-украинский конфликт может и должен существовать. Пока у США и стран НАТО есть оружие и деньги для поддержки Киева, шоу должно продолжаться. А пока у Украины есть люди, она должна посылать их на смерть. Полтора года открытой поддержки украинской армии и ее нацистских батальонов, которые, по правде говоря, уже девять лет диктуют законы на большей части территории страны, это только начало. Экономические отношения между Россией и Европейским союзом должны быть прекращены навсегда. Вся система поставок энергоносителей и сырья в Европу должна быть пересмотрена. Кроме того, должны быть отменены также европейские проекты обмена технологиями и совместного развития с Россией и Китаем.

В общем, Соединенные Штаты хотят создать американскую стену в сердце Европы, чтобы изолировать ее на востоке и заставить принять единственную западную сверхдержаву в качестве ориентира. Это, в конечном счете, и есть цель стратегии США в Европе: заставить развестись Россию и Европейский Союз. Расплачиваться за это придется украинскому народу.

– В военном и экономическом отношении Киев выживает за счет помощи НАТО, с одной стороны, и МВФ и Всемирного банка – с другой. В этой ситуации фактического протектората Соединенных Штатов каким вы видите будущее Украины?

– Как мы уже говорили, у Украины нет будущего. Но это, очевидно, ни для кого не является проблемой, и в первую очередь для тех сил, которые поддерживают ее в экономическом и военном отношении. Никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, а марионеточный президент слишком занят своими международными турне, щеголяя нацистской символикой и требуя оружия и денег, чтобы думать о будущем своей страны.

Речь идет о послевоенных контрактах, о том, как распродать страну кредиторам, сколько и каких танков и истребителей-бомбардировщиков необходимо. Кроме того, обсуждаются ракетные системы и беспилотники, боеприпасы с обедненным ураном и тактическое ядерное оружие, но экономические показатели страны и социальные условия жизни населения, похоже, никого не интересуют.

В 2022 году, по данным Всемирного банка, на Украине ВВП снизился на 30%. 25% населения живет в бедности, уровень безработицы составляет 35%, а инфляция – 27%.

До государственного переворота в феврале 2014 года курс украинской валюты был стабилен и составлял около восьми гривен за доллар. Первый же год после переворота ознаменовался крахом валюты: в феврале 2015 года доллар стал стоит 27 гривен. В июле 2022 года украинскому центральному банку пришлось снова девальвировать гривну на 25%. С 2014 года украинская валюта подешевела по отношению к доллару на 350%.

Для страны, сильно зависящей от внешней торговли, девальвация такого масштаба в условиях свободного падения макроэкономических показателей означает, что час банкротства близок. Россия была для Украины вторым по величине партнером по импорту (после Китая) и третьим по величине экспорта (после Китая и Польши). Экономическая война, даже до начала военной операции, была просто непосильна для маленького государства к западу от России.

Отказавшись от торговых преимуществ и скидок, предлагаемых Москвой, особенно в энергетическом секторе, Киев теперь импортирует российские нефть и газ через своих западных союзников. Теперь Украина, как потенциальный член ЕС/НАТО, не получает скидку в 30% от рыночной цены, которая в отсутствие политической напряженности составляла бы примерно половину от общепринятой. Сегодня страна должна покупать энергоносители по текущим ценам, с которых она также платит брокерскую комиссию западным странам и, более того, ей это обходится в четыре с половиной раза дороже из-за девальвации гривны.

Рецессия, инфляция, девальвация и долги – не лучшие аргументы на финансовых рынках, чтобы просить о дополнительной помощи. Финансового доверия к Украине сейчас не существует, что подтверждается принятием крайних мер. Вопрос уже не в цене, а в том, когда это произойдет. С финансовой точки зрения, украинские долговые бумаги – это макулатура. Только благодаря политике их цена не падает сразу до нуля.

Финансовая поддержка Украины в таких условиях становится все более дорогой. За последний год Всемирный банк мобилизовал более 23 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования, примерно половина из них поступает из собственного бюджета Всемирного банка, а другая половина предоставлена США, Великобританией, ЕС и Японией. В то же время своих работающих граждан правительства этих стран призывают затянуть пояса, снизить температуру в доме, отказаться от медицинского обслуживания и пенсий по причине международной напряженности, выделяя миллиарды на конфликт с Россией.

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Автор статьи: Алессандро Бьянки (Alessandro Bianchi)