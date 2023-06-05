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Военное обозрение

Совет по инспекциям ВМС США: материальное состояние американского флота ухудшилось

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Источник изображения: topwar.ru

Общее материальное состояние американского военно-морского флота ухудшилось по состоянию на 2022 финансовый год – эта негативная тенденция началась ещё в 2017 году. Такие данные следуют из отчёта, подготовленного Советом по инспекциям и обследованию ВМС США (INSURV).

Так, согласно отчёту, на конец 2022 финансового года примерно 44% морских судов были проинспектированы с опозданием.

Также, из документа выяснилось, что INSURV не в состоянии обеспечить себя достаточным количеством персонала с тем, чтобы проверить каждый корабль раз в 3 года, как того требует регламент. Для этого ему необходимо полагаться на помощь регионального пункта технического обслуживания (ТО) и ремонта, сотрудники которого выступали бы в этом случае в качестве инспекторов.

Совет не располагает достаточным количеством помещений для осуществления необходимого технического контроля, особенно в том, что касается разработки специальных технических условий

– следует также из отчёта.

Стоит отметить, что проводилось исследование материального состояния в отношении боевых надводных кораблей, подлодок и авианосцев, при этом наиболее серьёзные нарушения были выявлены в командовании морскими перевозками американских ВМС - на военно-транспортных судах (УДК, обычных десантных кораблях).

По состоянию на 2022 год Совет по инспекциям и обследованию осуществил проверку материальной части 80 действующих американских кораблей и судов. Среди них – подводные лодки типа «Вирджиния», класс боевых кораблей прибрежной морской зоны «Индепенденс», экспедиционный скоростной транспорт класса Spearhead, соединитель «корабль-берег», также известный как класс LCAC 100 (система, предложенная ВМС США в качестве замены имевшегося десантного корабля на воздушной подушке), портовые буксиры и так называемые казарменные корабли.

Интересный вывод в том, что теперь совет ждёт от властей роста финансирования, чтобы расширить свою деятельность по изучению материально-технического состояния флота. После отмены потолка госдолга в США финансировать можно что угодно и, получается, в каких угодно объёмах. Видимо, в совете это прекрасно понимают, а потому и отчёт подоспел вовремя...

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США
Продукция
Spearhead
Проекты
Virginia АПЛ
Авианосец
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