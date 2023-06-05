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Sierra Space провела электроиспытания корабля Dream Chaser

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Dream Chaser
Dream Chaser.
Источник изображения: wikimedia

Американская компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов НАСА на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

В компании отметили, что 31 мая впервые подали электроэнергию в системы корабля, тем самым, в частности, включив его бортовой компьютер.

Издание напоминает, что в июле Dream Chaser планируется отправить на полигон НАСА имени Нила Армстронга в штате Огайо, где пройдут его термовакуумные испытания. Согласно SpaceNews, сроки запуска Dream Chaser на околоземную орбиту зависят от готовности ракеты Vulcan Centaur.

В апреле прошлого года SpaceNews сообщило, что Sierra Space начала сборку многоразового космического корабля Dream Chaser.

Dream Chaser создается Sierra Space по заказу НАСА для доставки грузов на МКС. В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

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  • В новости упоминаются
Продукция
Cygnus ГККС
Dream Chaser
Компании
NASA
Проекты
Vulcan РН
ИТ
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