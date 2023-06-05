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Названа особенность российского беспилотника «Привет-82»

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Российский дрон-камикадзе «Привет-82»
Российский дрон-камикадзе «Привет-82».
Источник изображения: dzen.ru

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Привет-82», который успешно прошел испытания в зоне специальной военной операции (СВО), имеет защищенную систему управления. Особенность беспилотника «360» назвал директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Это дрон самолетного типа, его отличительная особенность — в защищенности системы управления и каналов связи от воздействия системы радиоэлектронной борьбы», — сказал военный эксперт.

Специалист отметил, что отрасль беспилотников в России развивается очень быстро.

В июне ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» сообщил, что российские дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» оснащают боевой частью и готовят к боевому применению.

В марте КБ сообщило, что дрон-камикадзе «Привет-82», рассчитанный на применение добровольческими организациями, могут отправить в зону СВО в апреле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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