Хорошо, но мало: Зеленский оценил западную помощь перед контрнаступлением

WSJ: Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать долгожданное контрнаступление, но предупредил, что это займет некоторое время и может дорого обойтись.

"Мы твердо верим, что добьемся успеха", – подчеркнул Зеленский в интервью, которое он дал в портовом городе Одесса, пока вооруженные силы его страны готовились к одной из важнейших фаз конфликта, цель которой – вернуть территории, занимаемые Россией.

"Я не знаю, сколько времени это займет. Если честно, всё может сложиться по-разному, совершенно по-разному, но мы собираемся сделать это, и мы готовы", – сказал Зеленский в беседе с репортерами газеты Wall Street Journal.

Во время своего интервью, которое длилось целый час и в ходе которого были затронуты самые разные темы, 45-летний Зеленский выразил опасение, что в результате президентских выборов в Соединенных Штатах в следующем году к власти может прийти администрация, менее расположенная поддерживать Украину. Он также призвал НАТО предоставить Киеву четкий план по подготовке к вступлению в альянс.

Зеленский обратился к Китаю с призывом сдержать Россию и заявил, что Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО Partriot, чтобы она могла защитить своих граждан и свои войска на передовой от воздушных бомбардировок.

Зеленский признал превосходство России в воздухе и сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что в ходе контрнаступления "погибнет множество солдат".

По его словам, Украина хотела бы получить от западных стран больше оружия в преддверии своего контрнаступления. Однако она все равно готова его начать. "Мы хотели бы получить определенную помощь, но мы не можем ждать месяцами", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что сухопутные войска Украины "более сильные и мотивированные", нежели окопавшиеся российские военные, пытающиеся удержать примерно 20% территорий Украины.

Это контрнаступление может стать переломным моментом для Зеленского – бывшего комедийного актера, чье лидерство в условиях военного конфликта принесло ему мировую известность. Исход этого контрнаступления определит контуры военной поддержки Запада и дипломатических усилий в вопросе будущего Украины.

Союзники Украины предоставили ей военную и финансовую поддержку на миллиарды долларов, и, если контрнаступление ВСУ не приведет к существенному прорыву, в адрес Зеленского могут зазвучать более настойчивые призывы искать мирные способы урегулирования конфликта.

В ходе интервью Зеленский чередовал слова благодарности за поставки оружия в адрес западных союзников с выражениями досады и разочарования в связи с их нежеланием предоставить Украине больше мощного оружия, которое помогло бы ей дать отпор российским войскам.

В своих высказываниях украинский лидер старался балансировать между необходимостью добиваться того, что нужно Украине для сохранения независимости и внутриполитической поддержки, и осторожностью, чтобы не оттолкнуть союзников излишней настойчивостью.

По словам Зеленского, ему известно, что западные лидеры иногда обижаются на его жесткий тон, но он не понимает, почему они предоставляют так мало эффективного оружие, которое позволило бы сохранить множество жизней и обеспечить победу Украины.

Зеленский сказал, что, если Украина не сможет устоять под натиском России, "этот зверь войдет во вкус" и двинется завоевывать новые территории.

"Давайте не будем сравнивать, кто и кому должен быть благодарен", – добавил Зеленский.

Накануне своего интервью, которое Зеленский дал в резиденции правительства, он навестил раненых солдат, встретился с военачальниками и посетил порт, где обсудил меры по увеличению экспорта. Одетый в черную футболку с названием своей страны, он выглядел немного усталым, но оживился, когда его спросили, как ему удается сохранять присутствие духа.

"Времени на слабость нет", – ответил он.

Запад помог обучить и вооружить десятки тысяч солдат в попытке укрепить позиции Киева перед контрнаступлением.

По словам западных чиновников, они всегда считали, что Украина обязательно предпримет попытку контрнаступления и что она просто ждала, пока земля окончательно высохнет.

Союзники Украины признают, что предстоящее контрнаступление не поможет положить конец конфликту. Однако, по словам одного западного чиновника, они хотят, чтобы этот шаг Украины продемонстрировал президенту Владимиру Путину бесперспективность его стратегии, которая сводится к тому, чтобы окопаться и дождаться момента, когда западная поддержка усилий Украины ослабеет.

С начала российской специальной военной операции администрация Байдена предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 37 миллиардов долларов. Европейские союзники последовали примеру Вашингтона.

Но в мае бывший президент Дональд Трамп, основной претендент на участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, отказался пообещать, что в случае своей победы он поддержит Украину. Он заявил, что будет стремиться к скорейшему прекращению военных действий, но как именно он это сделает, он не уточнил.

Зеленский выразил беспокойство в связи с тем, что любые перемены в составе администрации США могут негативно повлиять на оказание поддержки Украине.

"В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься перемен, – пояснил он. – Честно говоря, когда вы упоминаете о смене администрации, я чувствую себя так же, как любой другой человек: хочется перемен к лучшему, но все может произойти с точностью до наоборот".

По словам Зеленского, он не понимает заявление Трампа о том, что тот может положить конец конфликту за 24 часа, ведь, будучи президентом, Трамп не предпринял никаких шагов в этом направлении, хотя Россия уже занимала Крым и часть территорий востока Украины.

Зеленский отметил, что Байден питает эмоциональную привязанность к Украине, и именно она лежит в основе той поддержки, которую американская администрация оказывает его стране. Трамп занимал должность президента еще до начала российской специальной военной операции, и "я не знаю, как повел бы себя Трамп", добавил Зеленский.

Президент Украины отметил, что поддержка обеих американских партий и простых граждан США придает ему силы. Он также выразил надежду, что обе партии и Конгресс США будут и дальше поддерживать Украину, побуждая новую администрацию наращивать объемы помощи.

С точки зрения Зеленского, сейчас более важная задача – получить четкий план действий для вступления в НАТО на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле.

В 2008 году представители НАТО заявили, что Украина рано или поздно войдет в состав альянса, однако не обозначили никаких сроков. В прошлом году Украина подала заявку на вступление, но Соединенные Штаты, являющиеся неофициальным лидером блока, по большей части избегают дискуссий касательно того, когда страна сможет присоединиться к альянсу, концентрируясь на укреплении военного потенциала Киева.

Зеленский сказал, что некоторые члены НАТО не хотят принимать Украину из страха перед Россией. По его словам, он не ждет, что его страна сумеет вступить в альянс, пока продолжаются боевые действия, но он все же хотел бы получить обещание, что после окончания конфликта Украину примут в НАТО.

"Если нам не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите", – сказал он. На вопрос о том, считает ли он, что Украина получит такой сигнал, Зеленский ответил: "Я не знаю. Честно, не знаю".

По его словам, он благодарен западным странам за поставку вооружений, но эти поставки должны происходить быстрее и в большем количестве, поскольку задержки стоят жизней.

В частности, по его словам, Украине нужно больше ракетных комплексов Patriot – состоящих из нескольких пусковых установок, мощного радара, пункта управления и другого вспомогательного оборудования, – для защиты своих городов и войск на передовой.

Сейчас у Украины есть две батареи Patriot, но, по словам Зеленского, ему хотелось бы, чтобы их было 50, поскольку это единственная система, способная перехватывать некоторые современные российские ракеты.

Администрация Зеленского хотела изолировать Россию, стремясь заручиться поддержкой разных стран, включая Китай, Индию и Бразилию, которые поддерживают дружеские отношения с Россией.

Кроме того, сейчас Зеленский пытается созвать саммит для рассмотрения его плана мирного урегулирования, который включает в себя 10 пунктов, в том числе вывод российских войск с территории Украины.

"Путин должен знать, что люди не пожмут ему руку, что он больше не сядет за одним столом с серьезными странами, что Россия не входит в международные организации", –сказал он.

Китай, который не стал публично осуждать действия России и обвинил Соединенные Штаты и их союзников в разжигании войны, попытался внести свою лепту в урегулирование конфликта. Украина заявила, что она готова выслушать точку зрения Китая, но не согласится ни на какое предложение, если оно будет включать сдачу территорий.

Зеленский рассказал, что в ходе апрельского телефонного разговора он призвал лидера Китая Си Цзиньпина не предоставлять Москве оружие и другие технологии, и Си заверил его, что Китай не отправляет оружие России.

По словам Зеленского, Китай больше и мощнее России, поэтому он может сыграть важную роль в процессе восстановления мира.

"Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как гибнут люди. Именно в этом и заключается национальное величие. Это не картина и не музей. Это настоящий кровавый конфликт".

Автор: Джеймс Марсон (James Marson), Эмма Такер (Emma Tucker)

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Комментарии читателей Wall Street Journal

Chris Gibbons

Разве на всех тех территориях, которые сейчас удерживает Россия, не проживает преимущественно пророссийское население? Я читал, что Украина пыталась истребить русскую культуру в этих областях, включая язык и письменную речь. Если это так, довольно странно, что Киев теперь хочет отвоевать пророссийские территории. И, если Украина все же это сделает, разве она не совершит геноцид по отношению к живущим там людям?

H LINDSAY

Безответственное политическое руководство ведет нас прямиком к мировой войне. Вопрос – зачем. Инфраструктура Украины уничтожена, позиции России серьезно пошатнулись. Каких еще целей мы хотим достичь помимо того, чтобы оказаться втянутыми в конфликт, который унесет жизни множества американских солдат? Кто мог подумать, что наши "дети цветов" 1960-х, которые исповедовали левые взгляды и решительно выступали против любых войн, превратятся в агрессивных разжигателей войны и проповедников смены режима.

Michael Walker

Тот факт, что Зеленский заявляет о готовности к контрнаступлению, скорее всего, означает, что украинцы совершенно не готовы.

Stephen Cooke

"Привязанность" Байдена к Украине объясняется теми миллионами долларов, которые Хантер сумел отмыть для своей семьи, ничего при этом не делая.

sara warriner

Вчера Путин упомянул о "территории, называемой Украиной". Вполне возможно, дни Зеленского уже сочтены. Запад толкает его на контрнаступление, которое попросту не может завершиться успехом – и все это знают, даже Орбан. А что будет, если Путин предложит отдать западную Украину Польше, Венгрии или Румынии?

Kim Jady

Это европейский конфликт. У Евросоюза гораздо больше денег, чем у России. Пора ему начать оплачивать счета самостоятельно. Долг Соединенных Штатов составляет 35 триллионов долларов, и они больше не могут позволить себе вести бесконечные войны.

Donald Akins

Это так глупо. Зеленский уже пытается занизить ожидания от контрнаступления, хотя оно еще даже не началось. Фактически он уже сейчас говорит, что оно провалится. У него нет людей, у него нет поддержки с воздуха, у него нет достаточного запаса оружия, а у его военных нет нужной подготовки, чтобы эффективно это оружие использовать.

John M

А где же те 400 миллионов долларов, которые были украдены у американских налогоплательщиков и поделены между Зеленским и его пособниками? В материалах, собранных Сеймуром Хершем, подробно рассказывается об этой вопиющей краже.

William Coleman

Мы готовы к следующему акту в нашей опосредованной войне с Россией! Новые жертвы и разрушения ждут пешку Соединенных Штатов Украину! Вперед США!

Jay Dan

"Президент Байден питает привязанность к Украине". А почему бы и нет? В конце концов Хантер заработал там приличные деньги.

REX REESE

Зеленский мог просто прекратить бомбардировки и убийства русских на востоке Украины. Но он увидел удобную возможность залезть в карман Америки. Сработало.

srikanth iyer

Зеленский – идиот, который убьет огромное множество людей на Украине. Ему стоило бы начать переговоры о капитуляции и тем самым спасти людей.

Michael Jones

Ядерная война из-за того, флаг какой коррумпированной страны будет развеваться на Крымом…

Michael Jones

"Байден питает привязанность к Украине". Вот оно что! Мы рискуем нашими жизнями из-за эмоциональной привязанности Байдена.

Arlan Wise

Когда Зеленский говорит "мы готовы", кого именно он имеет в виду? Куда украинская элита отправила своих детей – на фронт или в частные школы в Швейцарии?

Michael Howard

Уверен, что еще 800 триллионов долларов гарантируют победу Украины. Как это случилось во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и множестве других стран.

Kevin Cahill

Нам необходимо немедленно урегулировать этот конфликт, спровоцированный бездумным расширением НАТО.