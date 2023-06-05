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Известия.ru

В Херсонской области заявили об отказе ВСУ подвозить HIMARS к линии огня

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sgt. John Schoebel

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня

Украинские войска скрывают свои реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вдали от линии боестолкновений, остерегаясь подвозить их близко к российским позициям.

«Противник их тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС (линии боестолкновений. — Ред.)», — цитирует Сальдо «РИА Новости».

Ранее, 2 июня, командир российского батальона «Крым» заявил, что потери украинских военных на одном из участков линии боевого соприкосновения на запорожском направлении могут достигать десяти человек за неделю.

В этот же день командир батальона «Крым» сообщил, что украинские боевики на запорожском направлении стали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий — методы НАТО вкупе с «советской школой».

30 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за май составили свыше 16 тыс. военнослужащих. Он добавил, что за этот месяц было перехвачено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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