19FortyFive: Су-25 — это «летающий танк» Вооруженных сил РФ

Военный самолет Су-25 («Грач») является «летающим танком» российских сил, который сравним со штурмовиком A-10 из США. Об этом заявил в среду, 3 июня, обозреватель Крис Осборн в статье для издания 19FortyFive.

«Су-25 советских времен — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки сухопутных войск в военных конфликтах», — говорится в публикации.

«Грач» меньше в сравнении с американским самолетом A-10, однако у обоих штурмовиков есть схожие характеристики. Воздушные суда обладают примерно одинаковой дальностью, а также они хорошо вооружены, говорится в публикации СМИ.

В материале отмечается, что в распоряжении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ есть 250 самолетов Су-25. Кроме того, более современные варианты были модернизированы с использованием усовершенствованных технологий. По словам автора, в настоящее время «Грачей» используют при проведении спецоперации на Украине.

30 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовики «Грач» серией авиационных ударов лишили украинских националистов замаскированных укрепленных позиций и бронированной техники.

До этого, 22 мая, экипажи «Грачей» на высоте не более 25 м и скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности, приблизились к позициям украинских националистов и выпустили ракеты с кабрирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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