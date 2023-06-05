Войти
Известия.ru

В США назвали российский Су-25 «летающим танком»

365
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

19FortyFive: Су-25 — это «летающий танк» Вооруженных сил РФ

Военный самолет Су-25 («Грач») является «летающим танком» российских сил, который сравним со штурмовиком A-10 из США. Об этом заявил в среду, 3 июня, обозреватель Крис Осборн в статье для издания 19FortyFive.

«Су-25 советских времен — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки сухопутных войск в военных конфликтах», — говорится в публикации.

«Грач» меньше в сравнении с американским самолетом A-10, однако у обоих штурмовиков есть схожие характеристики. Воздушные суда обладают примерно одинаковой дальностью, а также они хорошо вооружены, говорится в публикации СМИ.

В материале отмечается, что в распоряжении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ есть 250 самолетов Су-25. Кроме того, более современные варианты были модернизированы с использованием усовершенствованных технологий. По словам автора, в настоящее время «Грачей» используют при проведении спецоперации на Украине.

30 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовики «Грач» серией авиационных ударов лишили украинских националистов замаскированных укрепленных позиций и бронированной техники.


До этого, 22 мая, экипажи «Грачей» на высоте не более 25 м и скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности, приблизились к позициям украинских националистов и выпустили ракеты с кабрирования.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.02.2022
Главное в маневрах: почему учения России и Украины стартовали одновременно
03.02.2020
Победа вопреки
16.09.2019
Странности в версиях гибели малайзийского лайнера
12.10.2015
Турчинов предсказал ядерную войну из-за действий России в Сирии
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
17.08.2011
ПАК ФА и компания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:25
  • 50566
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались