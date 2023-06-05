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Известия.ru

В ФСВТС указали на рост интереса иностранных заказчиков к военной технике РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и реактивным системам залпового огня (РСЗО). Об этом 3 июня журналистам сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Таким образом он прокомментировал призыв министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «не тратиться на российское оружие».

По словам Шугаева, в настоящее время РФ сотрудничает более чем со 100 государствами.

Он также рассказал, что при выпуске новых образцов устраняются выявленные в ходе боевого использования конструктивные и технологические недостатки, тем самым значительно улучшая основную характеристику военной техники — ее боевую эффективность.

«Как следствие, всё большее количество стран проявляют интерес к закупкам нашей продукции. А это значит, что перечень наших партнеров в области ВТС (военно-технического сотрудничества. — Ред.) имеет хорошие перспективы к росту», — заявил Шугаев.

Директор ФСВТС подчеркнул, что зарубежные партнеры, заключая контракты с российскими поставщиками на закупку вооружений, понимают, что они получат современную и отвечающую их запросам технику с характеристиками уровня «лучших мировых образцов». Техника, ко всему прочему, проверена в условиях реальных боевых действий.

Ранее, 20 февраля, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что на фоне спецоперации по защите Донбасса западные страны проявляют всё больший интерес к российским системам противовоздушной обороны (ПВО) и другому вооружению. Он также отметил, что каждая сделка с зарубежными странами подвергается пристальному вниманию недружественных стран Запада, который ставит препятствия на пути.

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Мантуров Денис
Шугаев Дмитрий
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