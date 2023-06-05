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ТАСС

ФСВТС прокомментировала заявление Уоллеса о якобы неисправности российского оружия

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

В службе считают, что это "навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти" Запада

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) расценивает заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения как "очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти" со стороны Запада.

"Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса расцениваем как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным "вбросам", - заявили в субботу в службе.

Ранее в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" министр обороны Великобритании с утверждением, что произведенное в России оружие не отвечает стандартам качества, и посоветовал странам-импортерам "вернуть его обратно продавцу". Обоснований своей версии Уоллес не привел, однако выразил уверенность в том, что вооружение, используемое странами НАТО, является "одним из самых лучших в мире".

В феврале глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в преддверии международного авиасалона Аero India 2023 сообщал ТАСС, что применение российского вооружения в рамках спецоперации повысило интерес к ней иностранных заказчиков. Он отмечал, что у азиатского региона есть большой потенциал для сотрудничества с Российской Федерацией, российская продукция отличается высокой надежностью и стойкостью в условиях тропического климата, потому и заслужила свою репутацию в Азии. 

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Сингапуp
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Шугаев Дмитрий
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