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Интерфакс-АВН

Глава японского Минобороны заявил коллеге из Китая о тревоге Токио в связи с военной активностью РФ и КНР близ Японии

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Ясукадзу Хамада
Ясукадзу Хамада.
Источник изображения: newsworldrussia.wordpress.com

Токио. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил в субботу своему китайскому коллеге Ли Шанфу, что Токио тревожит совместная военная активность РФ и КНР в районе Японии.

"Японский министр обороны Ясукадзу Хамада после встречи с китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре сказал журналистам, что он довел до его сведения серьезную озабоченность в связи с непрекращающейся совместной военной активностью России и Китая вокруг Японии", - сообщает "Киодо".

В ходе саммита по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла") Хамада и Ли Шанфу также договорились надлежащим образом использовать линию экстренной связи между военными Японии и Китая, начавшую работать в мае. Также Хамада отметил необходимость обеспечить мир и стабильность в Тайванском проливе. В свою очередь Ли Шанфу призвал Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сингапуp
Тайвань
Япония
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