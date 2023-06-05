Глава японского Минобороны заявил коллеге из Китая о тревоге Токио в связи с военной активностью РФ и КНР близ Японии

Токио. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил в субботу своему китайскому коллеге Ли Шанфу, что Токио тревожит совместная военная активность РФ и КНР в районе Японии.

"Японский министр обороны Ясукадзу Хамада после встречи с китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре сказал журналистам, что он довел до его сведения серьезную озабоченность в связи с непрекращающейся совместной военной активностью России и Китая вокруг Японии", - сообщает "Киодо".

В ходе саммита по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла") Хамада и Ли Шанфу также договорились надлежащим образом использовать линию экстренной связи между военными Японии и Китая, начавшую работать в мае. Также Хамада отметил необходимость обеспечить мир и стабильность в Тайванском проливе. В свою очередь Ли Шанфу призвал Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня.