Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО без обычных процедур

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что страна должна вступить в Североатлантический блок без ПДЧ (план действий по членству).

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", — сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с Маргусом Тсахкной, министром иностранных дел Эстонии.

В сентябре прошлого года Зеленский объявил, что Украина подала заявку о присоединении к НАТО в ускоренном режиме. Позже Джейк Салливан, помощник президента США по безопасности, заметил, что проведение подобной процедуры несвоевременно. Однако, по мнению Кулебы, Киев не устроит иное решение саммита альянса в Вильнюсе, кроме как приглашение присоединиться к альянсу.