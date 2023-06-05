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Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО без обычных процедур

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что страна должна вступить в Североатлантический блок без ПДЧ (план действий по членству).

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", — сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с Маргусом Тсахкной, министром иностранных дел Эстонии.

В сентябре прошлого года Зеленский объявил, что Украина подала заявку о присоединении к НАТО в ускоренном режиме. Позже Джейк Салливан, помощник президента США по безопасности, заметил, что проведение подобной процедуры несвоевременно. Однако, по мнению Кулебы, Киев не устроит иное решение саммита альянса в Вильнюсе, кроме как приглашение присоединиться к альянсу.

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