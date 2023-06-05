Украинские военные опробовали «афганские» вертолёты Ми-17

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На вооружении ВСУ есть техника, изначально предназначавшаяся для армии Афганистана, в том числе авиация. Недавно украинские военные опробовали «афганские» вертолеты Ми-17.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Машины были недавно задействованы в учениях с боевой стрельбой.

Неизвестно, применяли ли ВСУ эту авиацию в ходе военных действий. Поступает только время от времени информация о различных учебно-тренировочных мероприятиях. Так, в январе сообщалось об отработке украинскими подразделениями десантирования с вертолетов. В этих учениях было задействовано три «афганских» Ми-17.

Многоцелевые вертолеты Ми-17. производятся в России. Это экспортная версия Ми-8. Вертолеты были приобретены в РФ американскими покупателями для ВВС Афганистана. Но отправить их в эту страну не успели, так как там произошла смена власти, а Вооруженные силы Соединенных Штатов стремительно покинули данный регион. Машины пришлось отправить на «кладбище самолетов» на военно-воздушную базу Дэвис-Маунтейн в штате Аризона.

А чуть больше года назад их включили в очередной пакет американской военной помощи для Украины. В общей сложности туда вошло 11 российских вертолетов.

Летом прошлого года американцы вспомнили и о другой «бесхозной» технике из Афганистана, часть которой можно было бы передать Украине. Речь идет о самолетах и вертолетах афганских ВВС, на которых некоторые местные летчики, спасаясь от «Талибана» (запрещенная в РФ экстремистская организация), перелетели в Узбекистан.