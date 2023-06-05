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ТАСС

Минобороны расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

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Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минобороны России значительно увеличило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту и количество инструкторов для работы с кандидатами. Об этом в субботу сообщили в ведомстве.

"В Российской Федерации продолжается работа по набору граждан на военную службу контракту. В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - сообщили там.

В министерстве уточнили, что граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели. "К каждому кандидату применяется индивидуальный подход, позволяющий учесть его предпочтения", - подчеркнули в ведомстве. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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