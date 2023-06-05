Рауль Кастро в беседе с Медведевым заявил, что уверен в победе России

Замглавы Совета безопасности РФ поблагодарил Кубу за поддержку в противостоянии с Западом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро, говоря о ситуации на Украине с замглавы Совета безопасности РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, поддержал действия Москвы и выразил уверенность в ее победе. Об этом сообщили в секретариате российского политика по итогам их телефонного разговора.

Как рассказали там, Медведев в беседе с Кастро подтвердил, что позиция России насчет торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США остается неизменной: Москва "выступает за незамедлительное прекращение подобного режима ограничений, идущего вразрез с нормами международного права".

Замглавы Совбеза РФ также поздравил кубинского политика, отмечающего сегодня 92-летие, с днем рождения. "Кастро со своей стороны поблагодарил Медведева за поздравления, высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России", - сообщили в секретариате.

Отдельно они остановились на сотрудничестве России и Кубы. Медведев отметил, что видна "большая работа по углублению многоплановых связей" между двумя странами - их планируется наращивать и далее. "Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО гибридной войны против России", - отмечается в сообщении по итогам беседы.

Рауль Кастро - кубинский политический и государственный деятель. Родился 3 июня 1931 года. В 2008-2018 годах был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы (до 2019 года это был высший государственный пост в стране). Также с 2011 по 2021 годы был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы.