Индонезийский флот ввёл в строй «президентский корвет»

1 июня 2023 года в Джакарте состоялась церемония передачи военно-морскими силам Индонезии так называемого "президентского вертолётонесущего корвета" (Kapal Korvet Rudal Heli (KRH) VVIP dan Kepresidenan) Bung Karno (бортовой номер "369", KRH 369), являющегося яхтой для президента Индонезии с возможностью выполнения функций патрульного и противолодочного корабля. "Корвет" был построен на частной индонезийской верфи PT Karimun Anugerah Sejati (KAS) в Батаме.

Введённый в состав ВМС Индонезии "президентский вертолётонесущий корвет" Bung Karno (бортовой номер "369", KRH 369), построенный на индонезийской верфи PT Karimun Anugerah Sejati (KAS). Джакарта, 01.06.2023 (с) ВМС Индонезии

Корабль получил название Bung Karno в честь титула Бунг Карно ("брат Карно") первого президента Индонезии Сукарно. На церемонии ввода Bung Karno в строй присутствовала бывший президент Индонезии (2001-2004 годы) Мегавати Сукарнопутри (дочь Сукарно), другие члены семьи Сукарно и командование ВМС Индонезии. Церемония была приурочена к годовщине провозглашения Сукарно 1 июня 1945 года так называемой "Панчасила" ("Пяти принципов"), являющейся с тех пор формально официальной идеологией Индонезии.

Контракт на постройку "президентского корвета" на сумму 300 млрд индонезийских рупий (20 млн долл, без учета правительственных поставок) был подписан с верфью KAS 25 мая 2022 года. Церемония закладки "корвета" была произведена в Батаме 9 июня 2022 года, а 20 июня состоялась церемония имянаречения. Корабль был спущен на воду в высокой степени готовности 19 апреля 2023 года и почти сразу передан на испытания.

Новая президентская яхта должна заменить используемый до настоящего времени в этом качестве в индонезийском флоте корабль Barakuda (бортовой номер "633") - большой 57-метровый сторожевой катер постройки 1990 года немецкой компании Lurssen Werft проекта PB57, который теперь должен быть восстановлен снова в качестве боевого.

Bung Karno имеет стандартное водоизмещение 650 тонн, наибольшую длину 73 м и ширину 12 м. Энергетическая установка двухвальная дизельная общей мощностью 5400 л.с. Скорость полного хода 24 уз (по другим данным - 20 уз). Экипаж 55 человек. Вооружение представлено одной 40-мм артиллерийской установкой Bofors L/70 и двумя 20-мм автоматами М71/08 югославского производства. Сообщается, что в дальнейшем на корабль планируется установить две двухзарядные пусковые установки ЗРК ближнего действия MBDA SIMBAD (используют ракеты ПЗРК Mistral), торпедные аппараты для 324-мм противолодочных торпед и подкильную ГАС, а 40-мм артиллерийскую установку Bofors L/70 заменить новой 40-мм артиллерийской установкой Leonardo Oto Marlin 40.

Корабль имеет взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета, штатным считается Airbus Helicopters AS565MBe Panther. Ангар на корабле отсутствует.

Введённый в состав ВМС Индонезии "президентский вертолётонесущий корвет" Bung Karno (бортовой номер "369", KRH 369), построенный на индонезийской верфи PT Karimun Anugerah Sejati (KAS). Джакарта, 01.06.2023 (с) Antara и www.merdeka.com

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