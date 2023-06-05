Войти
ТАСС

На Украине отвергли предложение Индонезии о создании демилитаризованной зоны в районе СВО

402
0
0
Кадры боя российских десантников в зоне СВО
Кадры боя российских десантников в зоне СВО.
Источник изображения: РИА Новости

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что этот план поможет России выиграть время

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил в субботу, что план мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный Индонезией, не сработает, так как это поможет выиграть время российским войскам.

"Прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны <...> не сработают. Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Остановка огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться <...> и накопить силы", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николенко подчеркнул, что долговременный мир на Украине возможен исключительно на основе "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский, выступая перед участниками саммита Группы двадцати в ноябре 2022 года, заявлял, что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот план "несуразной инициативой", где "навалено все, что можно".

В субботу министр обороны Индонезии Прабово Субианто на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает, в частности, прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН на линии боевого соприкосновения. Кроме того, он считает, что ООН должна организовать и провести референдумы "на спорных территориях". При этом Субианто не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Сингапуp
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
14.04.2022
Рука Кремля тянется в Азию
22.11.2021
Foreign Affairs (США): США и военные вызовы им со стороны великих держав
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
22.11.2011
Ядерная боли-головка
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:25
  • 50566
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались