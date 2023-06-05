Глава ВМС Ирана заявил о планах создать вместе с Саудовской Аравией, другими странами коалицию для безопасности на море

Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Глава ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Иран, Саудовская Аравия, Пакистан и другие страны региона намерены сформировать коалицию для обеспечения морской безопасности.

"Командующий иранских ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани сказал, что ряд стран региона, включая Иран и Саудовскую Аравию, собирается формировать новую морскую коалицию для действий в северной акватории Индийского океана", - сообщает иранское агентство "Мехр".

Он отметил, что ранее Иран и Оман провели несколько военно-морских учений. Вместе с тем Саудовская Аравия, Пакистан, Индия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак желают сотрудничать на море.

Говоря о появлении новых региональных и международных альянсов, контр-адмирал напомнил о морском союзе Ирана, РФ и КНР, проводящих ежегодные учения ВМС.

В конце мая стало известно, что власти ОАЭ приняли решение выйти из возглавляемой США коалиции по морской безопасности на Ближнем Востоке. Коалиция Объединенных морских сил, штаб-квартира которой расположена в Бахрейне, объединяет 34 страны. Одной из ее основных задач является обеспечение безопасности и борьба с терроризмом и пиратством в Красном море и в районе Персидского залива.