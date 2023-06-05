Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту

Минобороны: в России значительно увеличилось число желающих служить по контракту

В Минобороны РФ заявили, что в стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту, наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области.

«В Российской Федерации продолжается работа по набору граждан на военную службу контракту. <...> Министерством обороны РФ расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — говорится в сообщении Telegram-канала МО 3 июня.

Как рассказали в военном ведомстве, наиболее эффективно организована работа в Москве, где созданы все необходимые условия для приема граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области. Пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров — специалисты находятся в одном здании, что позволяет в разы сократить время прохождения процедур отбора и заключения контракта.

В Минобороны также добавили, что граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели. Кроме того, к каждому кандидату применяется индивидуальный подход, позволяющий учесть его предпочтения, уточнили в ведомстве. Все мероприятия по отбору проводятся в тесном взаимодействии Министерства обороны с главами регионов.

3 апреля в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет, из какого региона человек — не имеет значения. Кроме того, в комиссариате готовы рассмотреть и граждан из ближнего зарубежья, желающих заключить контракт.

Позднее, 19 мая, зампредседателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту сообщил, что с 1 января текущего года в российскую армию на контрактную служба, а также в роли добровольцев поступило более 117 тыс. человек.