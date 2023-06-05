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Известия.ru

СМИ указали на превосходство ВМС Китая над американским флотом

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Li Yun

CNN: военно-морские силы Китая по многим параметрам превзошли американские

Военно-морской флот (ВМФ) Китая уже является крупнейшим в мире, а его численное превосходство над США только увеличивается. Об этом говорится в обзоре аналитика Бреда Лендона, опубликованного 2 июня на сайте CNN.

По оценкам Пентагона, в настоящее время ВМФ Китая насчитывает около 340 военных кораблей, в то время как у США их менее 300.

По оценке экспертов, Китай может построить три военных корабля за то время, которое США получат только один.

Несмотря на то что союзники Вашингтона в Южной Корее и Японии строят эффективные и доступные по цене корабли, законодательство США запрещает приобретать их из соображений безопасности, уточняется в публикации.

В минобороны США полагают, что количество военных кораблей в Китае вырастет до 400 в следующие два года, а военному флоту США потребуется как минимум 20 лет на то, чтобы достичь 350, заключает автор статьи.

Накануне, 2 июня, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай к 2035 году планирует создать до 1,5 тыс. ядерных боеголовок. По его словам, такие действия со стороны КНР приведут к ситуации, в которой Соединенным Штатам придется сдерживать две ядерные державы, каждая из которых будет примерно равна им по силе.

В конце мая глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон выступает за продолжение диалога с Пекином по линии оборонных ведомств, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам. По его словам, США «по-прежнему привержены» продолжению переговоров с КНР и будут работать над установлением связей, несмотря на отказ Китая от диалога.

30 мая Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре.


Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает его посещение официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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Китай
Сингапуp
США
Тайвань
Япония
Проекты
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