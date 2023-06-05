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Военное обозрение

Появилось фото украинского самолета Су-24М с ракетами Storm Shadow

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружении ВСУ недавно появились дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Они были переданы украинскому режиму Великобританией. Дальность полета таких ракет может достигать до 500 (по другим данным - 560) километров на небольшой высоте. О том, сколько именно ракет Великобритания передала Украине, не сообщается.

Данные ракеты используются для нанесения ударов с воздуха по целям различного характера. Для использования таких ракет были оборудованы находящиеся в составе воздушных сил Украины самолеты Су-24М.

Один из таких самолетов попал в кадр фотографа. Мы видим на опубликованной в интернете фотографии Су-24М, который несет две ракеты большой дальности Storm Shadow.

Как известно, Су-24 – советский тактический фронтовой бомбардировщик, который был разработан в СССР в середине-конце 1960-х годов, и в 1970-е годы принят на вооружение. На базе Су-24 было создано несколько более поздних модификаций, включая бомбардировщик Су-24М.

По состоянию на 2022 год, Украина располагала 14 бомбардировщиками Су-24М, 11 из которых, если верить источникам СМИ, были уничтожены с начала специальной военной операции, и 9 Су-24МР.

После того, как киевскому режиму были предоставлены ракеты Storm Shadow, были проведены необходимые работы, результаты которых позволили применять эти ракеты с бомбардировщиков Су-24М. Например, именно такой бомбардировщик выпустил ракеты данного типа по Луганску 12 мая, когда было зафиксировано первое применение дальнобойных ракет после их передачи Украине.

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