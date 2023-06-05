Глава МО Британии Уоллес: импортерам российского оружия следует «вернуть его продавцу»

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал странам — импортерам российского оружия «вернуть его обратно продавцу». Об этом он заявил в субботу, 3 июня, на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» Сингапуре.

По словам Уоллеса, оружие якобы «не очень хорошо работает». Никаких доказательств своей версии министр не привел.

«Если среди присутствующих есть те, кто потратил много средств на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его обратно продавцу. Принимая во внимание то, что я видел на Украине, я бы призвал вас не тратить свои деньги на российское вооружение», — сказал Уоллес, чье выступление транслировалось на сайте форума.

При этом он выразил уверенность в том, что вооружение, которое используется в странах НАТО, является «одним из самых лучших в мире».

До этого, в начале мая, американский журнал Military Watch Magazine писал о том, что Украина не может ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам. В статье приводились слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната, который указал на бессилие украинской системы ПВО перед данным видом боеприпасов. Отмечается, что эти бомбы не только очень точны, но и способны пролетать около 70 км до своих целей.

В апреле издание Newsweek со ссылкой на военных аналитиков сообщало, что управляемые планирующие бомбы, которые применяются Россией, представляют угрозу для Украины.

В том же месяце журналист британской газета The Sun Тарик Тахир сообщал, что восхищен возможностями российского танка Т-14 «Армата». Он написал о том, что танк оснащен мощной пушкой с дальностью стрельбы в пять миль. Особенно Тарик Тахир выделил характеристику машины, которая касается невидимости машины для радаров — специальное стелс-покрытие.

Ранее, в марте, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) значительно слабее российского. Он отметил, что Россия ежедневно выпускает вооружение и боеприпасы, не испытывая проблем с их количеством, тогда как США в этом вопросе явно уступают. Риттер добавил, что Вашингтон не сможет одержать стратегическую победу над Москвой.