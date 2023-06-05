Рябков назвал "до предела острой" ситуацию в сфере контроля над вооружениями

Заявления Салливана направлены на продолжение слома баланса интересов

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Ситуация в сфере контроля над вооружениями предельно острая, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос, могут ли введённые Вашингтоном контрмеры в рамках ДСНВ дополнительно обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями, он сказал журналистам: "Она и так до предела острая. И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние".

"Мы отметили некоторые высказывания помощника Байдена по нацбезопасности (Джейка) Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована", - отметил Рябков.

"И помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд, и настрой в ней отражен на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что российская сторона даст развернутые оценки этому выступлению.