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По запросу НАТО в Косово направился турецкий спецназ

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Турецкая армия прибыла на учения в Азербайджан
Турецкая армия прибыла на учения в Азербайджан.
Источник изображения: © пресс-служба Минобороны Азербайджана

Как сообщили третьего июня в министерстве обороны Турции, в Косово в ответ на запрос НАТО направилась команда турецких спецназовцев.

"В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного", — сказано в тексте заявления, опубликованного ведомством.

Этнические сербы продолжают акцию протеста перед зданиями муниципалитетов в северной части Косово, активисты призывают к мирному ходу акции. В результате стычек местных жителей с военными и полицией 29 мая ранены среди сербов — 52 человека, среди военных KFOR НАТО — не менее 30. Военные из контингента Североатлантического алььянса, имеющие на руках средства для разгона шествий, находятся рядом со зданиями муниципалитетов Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток. За ними расположены силы полиции Косово, которые не допускают косовских сербов к зданиям.

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Страны
Турция
Проекты
NATO
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