Сеул, Вашингтон и Токио согласились создать общую систему оповещения о ракетных пусках КНДР

Гонконг. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея, США и Япония в субботу договорились за этот год создать совместную систему, которая будет в режиме реального времени предупреждать о пусках ракет КНДР, заявил глава южнокорейского Минобороны Ли Чжон Соп.

"Что касается оперативного оповещения о полетах северокорейских ракет: мы решили соединить соответствующие информационные сети - одна из которых действует между Южной Кореей и США, а вторая функционирует между Японией и США", - приводит "Рёнхап" его слова.

После встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остиным и министром обороны Японии Яскукадзу Хамадой "на полях" саммита по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла") Ли Чжон Соп также сказал, что объединенная сеть должна заработать уже в этом году.

В свою очередь неназванный представитель южнокорейского министерства обороны сообщил, что Индо-Тихоокеанское командование ВС США будет служить посредником в обмене информацией между тремя странами. В совместную информационную систему будет поступать данные о месте старта ракет КНДР, о траектории их полета и о предполагаемом месте их падения.