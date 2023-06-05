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Интерфакс-АВН

Танковые экипажи ЮВО отработают навыки вождения в горах Армении

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

Ростов-на-Дону. 3 июня. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Экипажи танков Т-72Б3 военной базы Южного военного округа в Армении выполнят упражнения по вождению в горной местности, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Танкисты выполнят такие маневры, как повороты и развороты различной сложности на максимально допустимых скоростях, движение в составе колонны на разных участках горной местности со сменой скоростного режима. Также экипажам предстоит преодолеть трассу со средней скоростью свыше 40 км/ч с естественными и искусственными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться умению военнослужащих работать с другими экипажами боевых машин, внимательности и концентрации при выполнении учебных задач.

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Страны
Армения
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Т-72
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