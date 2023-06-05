Рябков прокомментировал контрмеры США по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков: контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для Москвы
МОСКВА, 3 июня/ Радио Sputnik. Контрмеры США по Договору по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не стали неожиданностью для Москвы, так как Вашингтон предупреждал об их подготовке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо безотносительно любых контрмер с американской стороны.
Вашингтон с 1 июня приостановил передачу Москве информации о статусе и местонахождении американских стратегических вооружений, которые попадают под действие ДСНВ.
Американская сторона также отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не будет выдавать новые.
Кроме того, Вашингтон не будет предоставлять Москве телеметрическую информацию о пусках американских межконтинентальных баллистических ракет.
Радио Sputnik также сообщило, что в российском МИД призвали готовиться к любым сценариям после истечения срока ДСНВ.