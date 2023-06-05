Рябков прокомментировал контрмеры США по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков: контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для Москвы

МОСКВА, 3 июня/ Радио Sputnik. Контрмеры США по Договору по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не стали неожиданностью для Москвы, так как Вашингтон предупреждал об их подготовке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Первое – это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся. Предупредили официально, правда, сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, – из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет". Но понятно, что языком ультиматумов разговаривать с нами не получится", – цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо безотносительно любых контрмер с американской стороны.

"Второе соображение – это то, что безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо. И наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию Договора – это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России", – сказал он

Вашингтон с 1 июня приостановил передачу Москве информации о статусе и местонахождении американских стратегических вооружений, которые попадают под действие ДСНВ.

Американская сторона также отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не будет выдавать новые.

Кроме того, Вашингтон не будет предоставлять Москве телеметрическую информацию о пусках американских межконтинентальных баллистических ракет.

Радио Sputnik также сообщило, что в российском МИД призвали готовиться к любым сценариям после истечения срока ДСНВ.