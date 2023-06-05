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Военное обозрение

Военкор назвал впечатление от ситуации на Запорожском направлении «неприятным»

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Источник изображения: topwar.ru

Положение на передовой в зоне проведения специальной военной операции останется напряжённым. Особенно в преддверии обещанного ещё весной украинского контрнаступления. Как отмечают многие эксперты наиболее вероятным направлением этого наступления является Запорожское.

Своим мнением относительно непростой ситуации на Запорожском направлении поделился в Telegram известный военный корреспондент Александр Сладков.

По словам российского военкора, впечатление от того, что происходит на этом участке фронта, складывается «неприятное».

Наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем

- пишет Сладков в своём телеграм-канале.

ВСУ наносят удары по российским позициям сотнями снарядов, в ответ на которые ничего не летит, отметил военкор.

Журналист также добавил, что знает о «многих плохих деталях» происходящего на Запорожском направлении, но предпочитает не говорить о них.

В нас летят сотни снарядов, в ответ ноль. Это что за война такая?

- с удивлением пишет Сладков.

По словам журналиста, на фронте практически отсутствует с российской стороны контрбатарейная борьба, являющаяся основой противодействия вражеской артиллерии.

Такая ситуация, по мнению Сладкова, приводит к неоправданным потерям в живой силе на передовой.

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