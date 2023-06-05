Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot

Киеву уже передали две таких батареи

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Украине необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot. Такое заявление сделал в субботу президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Украине нужно 50 батарей Patriot, - сказал он. - Это на сегодняшний день единственный комплекс, который может "выключать" некоторые виды российских ракет".

Сейчас Киеву переданы две батареи Patriot, а всего обещаны пять батарей. Также, по словам Зеленского, средства противовоздушной обороны нужны Украине для контрнаступления. "Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть", - сказал президент.

Накануне Зеленский жаловался на то, что Украина не может получить не только достаточное количество Patriot, но и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку. По его словам, европейская "коалиция" для передачи Киеву этих систем находится на начальном этапе формирования. При этом президент признал, что некоторые страны, согласившиеся присоединиться к "коалиции", вообще не располагают этими комплексами.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Однако министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что ВСУ почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.

16 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве ЗРК Patriot. Позже в Пентагоне выступили с утверждением, что он полностью отремонтирован. Всего украинские войска получали два ЗРК Patriot. Один из них был передан Соединенными Штатами, второй - совместно Германией и Нидерландами. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее обходится примерно в $3-4 млн.