Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"

Четвёртый построенный в 2022 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0211, регистрационный номер 78666) в первом полете. Ульяновск, 05.11.2022.

Судна базируются в 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии

ТВЕРЬ, 3 июня. /ТАСС/. Двум самолетам Ил-76МД, которые базируются в 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, присвоили почетные наименования "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко" на торжествах, приуроченных 80-летнему юбилею со дня образования дивизии, которые проходят в субботу на аэродроме Мигалово в Твери, передает корреспондент ТАСС.

"За прошедшие годы дивизия подготовила и воспитала множество первоклассных летчиков. В их числе и Герой России полковник Андрей Жаннович Зеленко. 21 июня 2000 года Андрей Жаннович в аварийной ситуации в воздухе принял единственное верное, грамотное и мужественное решение, что спасло жизни более 220 призывников. Андрей Жаннович проходил службу в должности заместителя командира 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, передавая личным примером опыт, героизм молодым авиаторам. По ходатайству командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Бенедиктова Владимира Валентиновича в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации самолету Ил-76МД присвоено почетное наименование "Андрей Зеленко", - сообщили на мероприятии.

Другому самолету Ил-76МД присвоили почетное наименование "Город-герой Тула". "Ее история (12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии) тесно связана с Тульской областью, где на протяжении 29 лет базировалось управление соединения. Для региона большая честь, что в знаменательный для дивизии год одному из ее самолетов будет присвоено звание "Город-герой Тула". Это достойная дань уважения защитникам оружейной столицы в годы Великой Отечественной войны", - зачитал слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров.

21 июня 2000 года Зеленко пилотировал самолет Ил-76, на борту которого вместе с экипажем находились 232 человека. На самолете стали происходить сбои в работе нескольких жизненно важных систем. Командиру воздушного судна удалось посадить машину, когда вышла из строя механизация крыла, возник пожар. Командир приземлил воздушное судно, обеспечил высадку всех находившихся на борту людей и последним покинул авиалайнер. Спустя две минуты после этого Ил-76 взорвался, жертв не было.

Дивизию сфомировали 21 мая 1943 года на аэродроме Монино как 12-ю авиационную дивизию дальнего действия. Участвовала во всех важнейших операциях Красной Армии. С 25 января 2014 года получила наименование 12-я гвардейская военно-транспортная авиационная Минская дивизия, в соединение которой входят 196-й, 334-й, 556-й, 81-й военно-транспортные авиационные полка из Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областей, а также отдельно базирующиеся эскадрильи в Тульском, Рязанском и Архангельском регионах. За время своего существования дивизия освоила 18 типов самолетов, вертолеты Ми-8 и три типа планеров. Основными задачами соединения являются ликвидация очагов природных пожаров, обеспечение миротворческих контингентов во всех регионах мира и другие.