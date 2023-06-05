Войти
ТАСС

Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"

393
1
0
Четвёртый построенный в 2022 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0211, регистрационный номер 78666
Четвёртый построенный в 2022 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0211, регистрационный номер 78666) в первом полете. Ульяновск, 05.11.2022.
Источник изображения: Тимур Бадретдинов / russianplanes.net ( ссылка )

Судна базируются в 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии

ТВЕРЬ, 3 июня. /ТАСС/. Двум самолетам Ил-76МД, которые базируются в 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, присвоили почетные наименования "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко" на торжествах, приуроченных 80-летнему юбилею со дня образования дивизии, которые проходят в субботу на аэродроме Мигалово в Твери, передает корреспондент ТАСС.

"За прошедшие годы дивизия подготовила и воспитала множество первоклассных летчиков. В их числе и Герой России полковник Андрей Жаннович Зеленко. 21 июня 2000 года Андрей Жаннович в аварийной ситуации в воздухе принял единственное верное, грамотное и мужественное решение, что спасло жизни более 220 призывников. Андрей Жаннович проходил службу в должности заместителя командира 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, передавая личным примером опыт, героизм молодым авиаторам. По ходатайству командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Бенедиктова Владимира Валентиновича в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации самолету Ил-76МД присвоено почетное наименование "Андрей Зеленко", - сообщили на мероприятии.

Другому самолету Ил-76МД присвоили почетное наименование "Город-герой Тула". "Ее история (12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии) тесно связана с Тульской областью, где на протяжении 29 лет базировалось управление соединения. Для региона большая честь, что в знаменательный для дивизии год одному из ее самолетов будет присвоено звание "Город-герой Тула". Это достойная дань уважения защитникам оружейной столицы в годы Великой Отечественной войны", - зачитал слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров.

21 июня 2000 года Зеленко пилотировал самолет Ил-76, на борту которого вместе с экипажем находились 232 человека. На самолете стали происходить сбои в работе нескольких жизненно важных систем. Командиру воздушного судна удалось посадить машину, когда вышла из строя механизация крыла, возник пожар. Командир приземлил воздушное судно, обеспечил высадку всех находившихся на борту людей и последним покинул авиалайнер. Спустя две минуты после этого Ил-76 взорвался, жертв не было.

Дивизию сфомировали 21 мая 1943 года на аэродроме Монино как 12-ю авиационную дивизию дальнего действия. Участвовала во всех важнейших операциях Красной Армии. С 25 января 2014 года получила наименование 12-я гвардейская военно-транспортная авиационная Минская дивизия, в соединение которой входят 196-й, 334-й, 556-й, 81-й военно-транспортные авиационные полка из Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областей, а также отдельно базирующиеся эскадрильи в Тульском, Рязанском и Архангельском регионах. За время своего существования дивизия освоила 18 типов самолетов, вертолеты Ми-8 и три типа планеров. Основными задачами соединения являются ликвидация очагов природных пожаров, обеспечение миротворческих контингентов во всех регионах мира и другие. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.05.2023
Здоровая тенденция: как военно-полевая медицина спасает жизни 97% раненых
15.08.2022
От воздухоплавания до господства в небе
23.03.2021
"В воздухе шанса нет". Гендиректор "Технодинамики" о том, как авиатренажеры спасают жизни
27.07.2016
Матрица импортозамещения
11.09.2013
ГПВ-2020 слаба в области авиационных вооружений
05.09.2012
«Гидроавиасалон-2012» меняет формат
11.08.2011
ВВС РФ на МАКС-2011 представят 17 образцов авиационной техники
1 комментарий
№1
05.06.2023 15:07
Ну и назвали бы управление соединения дивизии тульским, раз хочется.
А какое отношение к Туле имеет сама дивизия?
Разве мало войсковых частей защищало "Город-герой Тула", чтобы увековечить "... дань уважения защитникам оружейной столицы ..."? А так получилась глупая натяжка.
Дивизия базировалась в период формирования в Монино; с апреля 1945 года — аэроузел Венгрув, с апреля 1946 года — аэродром Мигалово (Тверь). Сейчас аэр. Иваново-Северный, аэр. Оренбург-2, аэр. Мигалово и аэр. Сеща.
Воевала по Мгой.
Где здесь Тула?
Другое дело присваивать имена заслуженных лётчиков, штурманов и т. д. Считаю, это правильно.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:25
  • 50566
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались