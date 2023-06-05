В США оценили получение ВКС РФ последней партии Су-34

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили последнюю партию ударных истребителей Су-34. Издание США Military Watch Magazine оценило состояние техники.

В материале сказано, что Су-34 — самый дальнобойный истребитель в мире, по дальности полета он сравним с легкими стратегическими бомбардировщиками, такими как Ту-22М. Кроме того, истребитель активно используется на различных театрах военных действий, включая Сирию и Арктику.

Помимо этого, в статье говорится, что Су-34 хоть и имеет ограниченные возможности скрытности, поскольку его лобовое радиолокационное сечение сравнимо с сечением крылатой ракеты, но у него надежные возможности ведения воздушного боя, несмотря на его основную роль ударного истребителя.

В ноябре 2022 года журнал Military Watch назвал Су-34 фаворитом Минобороны России. По оценке журнала, ежегодно Минобороны получало примерно по 14 единиц Су-34.