F-16 против Су-35: американские истребители не спасут Украину

Al Jazeera: Украина столкнется минимум с тремя проблемами в вопросе поставок F-16

Украина ждет поставки американских истребителей F-16, ведь пока у ее ВВС на вооружении лишь устаревшие советские самолеты. Но мало поставить технику — ею нужно правильно управлять, а также ее необходимо обслуживать, пишет Al Jazeera. К тому же российские Су-35 не уступают американским F-16.

Киевские власти неоднократно просили у своих западных союзников современные боевые самолеты, в частности истребители F-16, но Соединенные Штаты долгое время отказывались предоставлять эту технику и не позволяли другим странам реэкспортировать ее на Украину.

Причиной этих колебаний был страх перед использованием американских истребителей для нанесения ударов по целям на территории России, что может привести к эскалации конфликта. Однако президент США Джо Байден недавно дал «зеленый свет» на подготовку украинских пилотов для управления F-16. Польша и некоторые другие страны уже приступили к обучению украинцев полетам на этом самолете. При таком развитии событий следует ожидать, что F-16 рано или поздно пролетят над Украиной и вступят в прямое противостояние с российскими истребителями, включая Су-35.

Старые украинские самолеты

Превосходство в воздухе — главное преимущество России в конфликте на Украине. Киев потерял не менее 60 из 145 самолетов и 32 из 139 вертолетов, согласно конфиденциальным документам, недавно просочившимся на онлайн-платформе Discord.

Киев не раскрывал свои потери, но признал трудности, с которыми сталкиваются ВСУ при ремонте и замене поврежденных частей самолетов. Полковник Юрий Игнат отметил, что с 1991 года ВВС Украины не получили ни одного нового самолета. Большая часть авиапарка страны нуждается в техническом обслуживании и ремонте, а также в российских запчастях, которые Киев не может получить в настоящее время.

Украина унаследовала огромный, но устаревший парк боевых самолетов и вертолетов советского производства. В него входят учебно-боевые самолеты Су-24, Су-25 и Су-27, а также МиГ-29 — главный истребитель ВВС России. Он был создан в конце 70-х годов для противостояния американским истребителям F-16.

Первая модель МиГ-29 была относительно примитивной, так как разрабатывалась с учетом требований советских ВВС — легкий, многозадачный истребитель четвертого поколения. МиГ-29 официально поступил на вооружение в 1986 году и быстро занял лидирующие позиции в советской авиации.

МиГ-29 — как и F-16 — может нести ядерные боеголовки и ракеты с радиолокационным наведением.

От МиГ-29 к F-16

F-16 состоит на вооружении более чем 25 стран и является самым распространенным истребителем в мире.

Создан американской компанией Lockheed Martin в 1970-х годах и официально принят на вооружение в 1979 году. Это легкий самолет, но он был спроектирован так, что небольшой вес не сказался на его боевых возможностях. F-16 был построен консорциумом, в который входили Соединенные Штаты и четыре страны НАТО (Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия). На тот момент было произведено около 348 самолетов для ВВС этих стран.

F-16 называют «Драконом» или «Боевым соколом», так как он обладает высокими наступательными и оборонительными возможностями и может использоваться для контратаки, поддержки с воздуха и воздушного наблюдения. Максимальная дальность полета составляет 4 220 километров, не говоря уже о его способности нести до шести ракет. Что наиболее важно, F-16 по маневренности превосходит большинство своих конкурентов. Он может обнаруживать цели в любых погодных условиях, а также низколетящие самолеты.

Пилот F-16 имеет беспрепятственный обзор на 360 градусов. Кроме того, американский истребитель оснащен улучшенной системой навигации, модулем глобального позиционирования, инерциальной навигацией, средствами противодействия и электронной борьбы.

Американский истребитель отличается мощными радарами и высокоточной способностью идентифицировать наземные цели, что делает его пригодным для прикрытия украинских войск во время наземных боев с российскими силами и позволит им продвинуться в любом контрнаступлении, а также поможет отразить атаку российской авиации. Украинцы утверждают, что истребители F-16 помогут защищать морские пути и, таким образом, обеспечивать бесперебойный проход судов с зерном, чего нельзя достичь с помощью самолетов советского производства.

По мнению некоторых экспертов, F-16 коренным образом изменит баланс сил в этом конфликте, уравновешивая силы России и Украины в воздухе. Следует упомянуть, что воздушный флот Украины примерно в четыре-пять раз меньше, чем российский, не говоря уже о большой разнице в возможностях техники. Поэтому Киев остро нуждается в фундаментальной модернизации своих военно-воздушных сил.

F-16 против Су-35

Смогут ли F-16 противостоять российским истребителям четвертого поколения Су-35, которые Москва в настоящее время активно использует в ходе спецоперации? Су-35 обладает высокой маневренностью, способен совершать резкие повороты и крены в отличие от F-16. Кроме того, он может запускать ракеты на тех скоростях и с тех высот, с которых не может американский истребитель. Су-35 также оснащен более современными радарами. С другой стороны, американский истребитель отличается легкостью и скоростью, его трудно увидеть, поскольку он намного меньше, чем большинство других самолетов. F-16 отличается простотой в обслуживании и топливной экономичностью.

Многие из тех, кто интересуется военным делом, предвкушают первое открытое противостояние российской и американской авиации со времен окончания холодной войны. Но маловероятно, что F-16 скоро пролетят над Украиной. Несмотря на начало подготовки украинских пилотов для управления этими истребителями, график их поставки на Украину еще не определен. По оценкам американских экспертов, может пройти не менее 18 месяцев, прежде чем Киев получит первую партию истребителей.

Эксперты называют три фактора, препятствующих доставке американских истребителей на Украину. Первый — это продолжительность периода обучения, который по оптимистичным оценкам может занять шесть месяцев. Второй — на Украине отсутствует необходимая инфраструктура для эксплуатации и сокрытия американских самолетов (от взлетно-посадочных полос и баз до цепочек поставок и обслуживания). Третий —политические препятствия. Соединенные Штаты и их западные союзники опасаются, что поставка истребителей спровоцирует эскалацию напряженности в отношениях с Россией, особенно если Украина решит в какой-то момент использовать американские самолеты для нанесения ударов по территории противника, увеличивая тем самым вероятность прямой конфронтации между Россией и Западом.

Автор: Нихад Закий (نهاد ذكي)