Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны

По словам зампреда Совбеза, любого будущего политического лидера, который попробует изменить возникший с 2022 года дискурс развития России, воспримут как изменника

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Любой будущий политический лидер, который попробует изменить возникший с 2022 года дискурс развития страны, будет воспринят как изменник, поэтому возврата к "довоенному" прошлому не будет. Такое мнение высказал в субботу в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал "сладкие грезы" уехавших из страны россиян о возвращении к прежним временам. "Могу сказать точно: возврата к "светлому" европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут. <...>. Россия сегодня - совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом. Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях)", - написал Медведев.

По словам Медведева, "мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан". "Мирных жителей и воинов России. Погибшие, к сожалению, есть", - отметил замглавы СБ РФ. Он провел аналогию, как если бы СССР распался в конце 1940-х годов и новое руководство России назвало бы войну с немцами неправедной. "Понятно, что произошло бы с такими уродами. В каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлеченности населения в войну", - констатировал Медведев.

"Поэтому любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Говоря об уехавших из страны, Медведев отметил, что "там разные люди с разными умственными способностями". "Хотя, конечно, ни Бунина, ни Бердяева, ни Ильина, ни Шаляпина среди них нет и в помине. Так себе. Середнячки", - написал политик. Он подчеркнул, что "надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет". "Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или под бокал красного тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу", - заключил политик.