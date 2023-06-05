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Интерфакс-АВН

В Эстонии стартуют крупнейшие в этом году военно-морские учения на Балтике Baltops 23 с участием сил НАТО

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Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО Baltops-22 в Устке, Польша
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО Baltops-22 в Устке, Польша.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette

Таллин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в субботу стартуют крупнейшие в этом году военно-морские учения на Балтийском море Baltops 23 с участием более 30 боевых кораблей НАТО и партнеров альянса и около 3 700 морских пехотинцев, сообщил главный штаб Сил обороны страны.

"Эти учения Baltops станут для нас историческим событием, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО", - отметил командующий военно-морскими силами (ВМС) Эстонии Юри Саска.

"Учения Baltops 23 демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах", - добавил он.

В Baltops 23 участвуют корабли союзников и партнеров из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии.

Крупнейший участвующий корабль - USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флота США.

Во время учений корабли будут швартоваться в Таллинне в Минной гавани, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрус, а также в порту Мууга.

Военно-морские силы Эстонии планировали это мероприятие при взаимодействии с союзниками и партнерами около трех лет, отметил главный штаб Сил обороны.

Корабли выйдут из портов 4 июня, а первые совместные учения в эстонских водах состоятся 5 июня.

Ежегодные широкомасштабные международные учения Baltops проводятся с 1972 года. Их целью является отработка гибкости стран-участниц при проведении сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

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