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ТАСС

Глава МО Индонезии предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине

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Министр обороны Индонезии Прабово Субианто
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Источник изображения: AP Photo/ Vincent Thian

Также Прабово Субианто призвал немедленно прекратить огонь

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог". Трансляция велась на сайте форума.

Первый пункт индонезийского плана содержит призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами. "Второе - каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", - отметил глава Минобороны, пояснив, что там необходимо оперативно разместить международные миротворческие силы.

Он также считает, что "ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей". Субианто не уточнил, что подразумевается под такими территориями. По его словам, Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Сингапуp
Украина
Компании
ООН
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