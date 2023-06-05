На эти 22 неудобных вопроса об Украине Запад отказывается отвечать

В Il Fatto Quotidiano назвали 22 вопроса об Украине, на которые Запад не хочет отвечать

Сколько военных ВСУ потеряли в Артемовске? Почему главные СМИ начали рисовать Украину как оплот демократии? Автор итальянской Il Fatto Quotidiano перечислил 22 вопроса о конфликте на Украине, на которые Запад не хочет отвечать.

"Они не могут лгать вечно. Рано или поздно им придется отвечать – аргументами на аргументы, идеями на идеи, чувствами на чувства. Но тогда им нечего будет сказать. Их замок шантажа, лжи и насилия рухнет". (Пьер Паоло Пазолини)

Мне кажется, всем очевидно, насколько сегодня актуальны эти слова выдающегося итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini), обличающие власть. Однако мы попытаемся следовать учению великого поэта и философа Бертрана Рассела (Bertrand Russell) и в очередной раз понадеемся, что рациональность и логика (при наличии доброй воли) помогут сблизить сторонников противоположных мнений и привести их к примирению.

Ниже перечислены 22 вопроса по поводу конфликта на Украине, на которые европейские политики, дипломаты и обозреватели так и не дали ответа. У них еще есть время. И если мы получим от них ответы, в которых будет изложена логичная стратегия, мы будем рады изменить свое мнение.

1) Уставы ООН и ОБСЕ устанавливают принципы неделимости безопасности (безопасность одной европейской страны не может осуществляться за счет безопасности другой) и невмешательства во внутренние дела другого государства. Соблюдает ли НАТО эти принципы, учитывая степень ее экспансии в Европе? Разве вмешательство во внутренние дела другого государства не было излюбленным оружием американского империализма на протяжении десятилетий, начиная с послевоенного периода? Вмешивались ли США во внутреннюю политику Украины? Разве присутствие в Киеве помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, которая в 2014 году решала, кто будет членом украинского правительства, не доказывает это?

2) Конфликт на Украине – это второй военный конфликт в Европе после бомбардировки Белграда. Так почему он считается первым?

3) Является ли создание Косово (одностороннее провозглашение независимости от Сербии, которое США и многие европейские страны признали) одиозным прецедентом для российской политики в Донбассе?

4) Расширилась ли сфера экономических интересов США на Украине, особенно после 2014 года?

5) Правда ли, что пророссийский президент Янукович в спешке покинул Киев из-за мирных демонстраций? И чем мирный протест мог напугать режим? Был ли батальон "Азов"*, который в 2013 году даже на Западе считали нацистской группировкой, включен в состав регулярной украинской армии?

6) Разве зон влияния не существует? Если бы Мексика захотела стать пророссийской, если бы она заняла антиамериканскую позицию и разместила российское оружие на своей территории, то Запад мирно принял бы это, приветствуя свободу любого народа выбирать себе союзников?

7) К сожалению, Италия покорно и в не вызывающей уважения манере подчиняется тем ограничениям, которые на нее налагает НАТО и тот факт, что она является один из членов-основателей Европейского союза. Неужели Украина – это единственная страна в мире, которая может свободно руководить своей внешней политикой, не принимая во внимание оборонные потребности других государств и пожелания союзников?

8) Обе стороны конфликта потеряли на территории избравших независимость регионов 14 тысяч человек, гражданских и военных. Не является ли это явным признаком игнорируемой на Западе гражданской войны, в которой с одной стороны находится Киев, а с другой – поддерживаемые Москвой Донецк и Луганск?

9) Почему не были реализованы Минские соглашения, которые гарантировали бы региональную автономию и лингвистическую свободу, а также уважение к меньшинствам, в соответствии с европейскими стандартами? Правда ли, что этот документ был лишь уловкой с целью дать возможность Украине усилить свой военный потенциал? Именно об этом заявили бывшая канцлер Германии Меркель и бывший президент Франции Олланд.

10) Верно ли, что вопрос о нейтралитете Киева поднимался с 90-х годов, а в 2006 году Ширак официально задал его Кондолизе Райс, и с тех пор стратегия США была четкой и последовательной? Разве в интересы США не входит политическое и экономическое разобщение Европы и России, особенно в энергетической сфере?

11) Не предпринимал ли Путин еще в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году дипломатические попытки решить проблему возможного вступления Украины в НАТО? Разве Москва не направляла на Запад посреднические предложения, касающиеся нейтралитета Киева и автономии стремящихся к независимости регионов? Разве не эти предложения возвращались отправителю на протяжении нескольких лет вплоть до нескольких дней до начала специальной военной операции?

12) В докладах Европейского Союза, по крайней мере, до 2014 года говорилось, что демократия на Украине разваливается, страна коррумпирована, захвачена олигархами, а нацистские образования шантажируют власть. Почему же сегодня ее представляют как оплот западной демократии в борьбе против автократической России?

13) На Украине упразднены некоторые политические партии, действует военное положение. Более ста тысяч молодых людей погибли и будут погибать дальше, если не прекратить конфликт. Эти молодые мученики – добровольцы? Могут ли они выбрать свою судьбу без риска быть расстрелянными как предатели родины?

14) На Украине, по крайней мере, с 2014 года проводится подготовка военных, включая батальон "Азов"*. Было ли украинское сопротивление спонтанным, как восстание гражданского населения в Италии против немцев?

15) ВВП России равняется ВВП американского штата Техас. Как она могла представлять угрозу для Европы, Польши и Прибалтики, о которой мы сегодня читаем в прессе? Москве не хватит экономической мощи для продвижения империалистической политики в Европе. Россия просила Запад оставить хотя бы Украину и Грузию вне НАТО, поскольку знала, что не сможет выдержать войну против Североатлантического альянса.

16) Правда ли, что интересы оборонной и энергетической промышленности США в значительной степени связаны с продолжением российско-украинского конфликта? Абстрагируясь от разглагольствований о защите свободы, может ли правящий класс четко объяснить, в чем заключаются интересы Европы в этом конфликте?

17) Разговоры о защите свободы на Украине – это пропаганда. Почему? Спросите об этом у женщин, которые теряют мужей и детей. Спросите их, хотят ли они продолжения боевых действий или предпочтут нейтралитет для Украины? Хотят ли они автономии для провозгласивших независимость регионов, экономического развития и реформ? Готовы ли они пожертвовать своими детьми ради возможности Киева вступить в НАТО?

18) Желание США разделить мир на блоки сохранит гегемонию доллара в так называемом царстве демократий. Какова стратегия Запада? Преподать урок России? Падение режима Путина? Бросить вызов Китаю из-за Тайваня? По словам Байдена, избавившись от российской угрозы, необходимо будет заняться Китаем – реальным геополитическим противником. Хотим ли мы мир, находящийся в состоянии вечного конфликта?

19) Зеленский, издав указ, создал препятствие для диалога с Путиным. Кроме того, украинский президент продолжает повторять, – и Запад его в этом поддерживает, – что переговоры могут состояться только в том случае, если Москва выведет войска из занятых регионов, включая Крым. Может ли это стать основой для посредничества, если цель переговоров является условием для их проведения? Есть ли у Запада предложения о посредничестве? Похоже, что их нет.

20) Можно ли победить державу, имеющую 6000 ядерных боеголовок? Каков риск? Наступление России на Украину было предсказано еще в 2014 году Киссинджером и более завуалированно политологом Джоном Миршаймером (John Mearsheimer) и итальянским дипломатом Серджо Романо (Sergio Romano). И вот это произошло. Разве западные стратеги не должны признать свои ошибки и извиниться? Если они этого не делают, значит они, очевидно, достигли своей цели: Россия вовлечена в конфликт на Украине.

21) Цель дипломатии – стабилизация геополитического пространства. Разве Запад сейчас способствует стабилизации восточных регионов Европы, как он "стабилизировал" Афганистан, Ирак, Ливию? Не собираются ли западные страны разжечь конфликт также между Тайванем и Китаем?

22) Артемовск. Украинские генералы уже давно призывали к упорядоченному выводу войск, но Зеленский всегда отказывался. Сколько молодых украинцев пролили свою кровь ради личного престижа находящегося у власти клоуна?

Итак. Подобно Пьеру Паоло Пазолини с его неподражаемым “Я обвиняю” (J'accuse) в адрес власти христианских демократов, потребуем ответа на эти вопросы, обоснованных аргументов. Покажем пальцем на тех лицемеров, на чьей совести эта бойня и потерянные жизни многих молодых украинцев, которых они восхваляют, сдавливая в смертельных объятиях.

Автор статьи: Ипациа (Ipazia)

*экстремистская организация, запрещенная в России