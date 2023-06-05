С помощью Макрона Запад взял будущее Украины в свои руки

Le Figaro: Макрон прислушался к союзникам и помог прояснить позицию Запада по Украине

Разногласия западных стран по Украине давно беспокоят государства Восточной Европы, призывающие принять союзницу в НАТО, пишет Le Figaro. Речь, данная недавно Эммануэлем Макроном, усилила их голос, однако не избавила от тревоги.

С самого начала конфликта страны Центральной и Восточной Европы взяли на себя инициативу по поставкам оружия и стали давать определение победе, увлекая за собой США и западноевропейские государства. Сейчас Франция и Германия призывают задуматься о будущем Украины в рамках системы безопасности НАТО.

Три недели назад на конференции по вопросам внешней политики, обороны и безопасности имени Леннарта Мери в Таллине, где собралась вся элита западной стратегической мысли, обсуждались два важных вопроса: пойдут ли США и ЕС настолько далеко, чтобы предоставить украинцам F-16, которые помогут им, по мнению Киева, "освободить свою территорию", и будет ли на Вильнюсском саммите четко обозначен путь в НАТО для Украины.

"Если мы хотим, чтобы Украина выиграла в конфликте, мы должны дать ей необходимые средства для ведения боевых действий", — заявила украинская активистка Дарья Каленюк. "Если мы хотим, чтобы Европа была в безопасности, мы должны вывести Украину из серой зоны и пригласить ее в НАТО", — добавила она. Три присутствовавших премьер-министра стран Балтии ответили на два вышеуказанных вопроса положительно, как и все остальные участники. Однако стратегическая неопределенность в намерениях американцев, французов и немцев никуда не исчезла.

В кулуарах было озвучено мнение, что Париж даже больше, чем Берлин, подозревают в избегании конкретных обязательств. "Есть большая разница между тем, что мы здесь думаем и обсуждаем, и тем, что готовит Вашингтон", — заявил один французский политик, утверждая, что эти две страны более открыты, чем США, в отношении гарантий безопасности, которые будут даны Украине на саммите в Вильнюсе. Это мнение разделил бывший помощник госсекретаря США Дэн Фрид (Dan Fried), близкий к администрации Байдена. "У меня такое ощущение, что Париж и Берлин более открыты, чем Вашингтон, в вопросе шагов по вступлению Украины в НАТО", — сказал он, оценив администрацию как "слишком осторожную". Он отметил, что ситуация остается "очень неопределенной".

Через три недели после Таллина положение все же изменилось, в частности после снятия американского запрета на поставку союзниками Киеву истребителей F-16. В устах Джейка Салливана, советника Джо Байдена по национальной безопасности, сделанное заявление приобретает особое значение, поскольку чиновник считается одним из самых сдержанных в отношении усиления присутствия США в Европе. Вместо этого Вашингтону следует сосредоточиться на вызове, который бросает Китай.

Речь Эммануэля Макрона, произнесенная в Братиславе, также знаменует собой важный поворотный момент: Франция явно не против, чтобы в конечном итоге Украина заняла свое место в Североатлантическом альянсе и пользовалась надежными и ощутимыми гарантиями безопасности. Это должно успокоить государства Восточной Европы, которые по-прежнему сильно встревожены, как признал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В американской прессе неоднократно сообщалось о том, что Вашингтон отдает предпочтение так называемому "израильскому" варианту, который позволил бы вооружить Украину, пока что не предоставляя ей возможности вступления в НАТО. Что касается определения военной победы, мы продолжаем колебаться между утверждениями главы генштаба США Марка Милли, согласно которым союзники будут на стороне Киева до победы, и анализами, свидетельствующими о возможном замораживании позиций и переговоров, что ведет к разделу страны по окончании контрнаступления ВСУ.

Отвергая любую идею о прекращении огня или замораживании конфликта, Эммануэль Макрон помогает внести ясность в дискуссию, когда присоединяется к позиции восточноевропейцев. "Мы упустили возможность услышать вас", — сказал он им в Братиславе.

Автор: Лор Мандевиль (Laure Mandeville)