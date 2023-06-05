Названа страна в Восточной Европе, которая больше всех симпатизирует России

PL: самой русофильской страной в Восточной Европе оказалась Словакия

В ходе опроса аналитического центра Globsec выяснилось, что из всех стран Восточной Европы пророссийские и антизападные настроения в большей мере распространены в Словакии, сообщает Parlamentní listy. Словаки больше всех симпатизируют России в вопросах, связанных с конфликтом на Украине.

Якуб Макаров (Jakub Makarov)

По результатам масштабного международного исследования словацкого аналитического центра Globsec, Словакия больше всех симпатизируют России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. Так, например, всего сорок процентов словаков уверены, что виновата Россия, а 34% убеждены, что виноват Запад. Согласно опросу, словаки также меньше других поддерживают свое членство в НАТО, и только половина жителей Словакии убеждена, что Россия представляет угрозу для их безопасности.

В ходе опроса аналитического центра Globsec выяснилось, что в Словакии пророссийские и антизападные настроения распространены в большей мере, чем в других государствах Центральной и Восточной Европы.

Ответы на вопрос, кто несет ответственность за вооруженный конфликт на Украине, показали, насколько по-разному воспринимают события жители государств Центральной и Восточной Европы. 71% чехов уверены, что в происходящем виновата Россия, и всего 40% респондентов в Словакии считают, что за вооруженный конфликт на Украине ответственность несет Россия. Еще 34% уверены, что во всем виноват Запад, а 17% полагают, что вина лежит на Украине. Больше всех русских в ситуации винят поляки (85%), литовцы (79%) и латыши (74%), а меньше всех обвинять Россию склонны вместе со словаками болгары (44%) и венгры (54%).

Однако в Венгрии, на удивление, самой большой поддержкой пользуются украинские беженцы. 90% опрошенных венгров полагают, что нужно продолжать помогать им. Также очень сочувствуют украинским беженцам в Латвии (83 %), Польше (81%) и Литве (79%). В Чешской Республике тоже поддерживают их (74%). В упомянутых странах поддержка украинских беженцев преобладает над ощущением, что государство помогает украинцам, ущемляя собственных граждан.

В этом вопросе Словакия относится к странам, где украинцам сочувствуют меньше. Там 69% словаков считают, что беженцам власти помогают в ущерб собственным гражданам. Наиболее скептически в этом смысле настроены болгары. 71% граждан Болгарии не довольны помощью украинским беженцам.

Угрозу в Российской Федерации в основном видят в тех государствах, которые непосредственно соседствуют с ней, в том числе в Польше (88%) и Литве (94%). Значительный процент респондентов видят в России угрозу для своей безопасности в Чехии (79%). Во всех странах, которые участвовали в опросе, значительно выросло число тех, кто считает Россию угрозой, если сравнивать с периодом до вооруженного конфликта на Украине.

Менее половины граждан Венгрии (48%) считают Россию угрозой и примерно столько же словаков (54%).

В Словакии и в Венгрии набралось больше всех респондентов, кто против членства их стран в Североатлантическом альянсе (по 58% в каждой стране). Более того, заметна тенденция к увеличению числа людей с подобным мнением по сравнению с предыдущими тремя годами.

Также в последние годы из-за вооруженного конфликта на Украине заметна противоположная тенденция в Польше, где за сохранение членства в Североатлантическом альянсе выступают 94% граждан, как и в Литве (88%) и в Венгрии (89%). Чехи тоже в основной своей массе предпочитают остаться членами Североатлантического альянса (85%).

Что касается отношения к США как к стратегическом партнеру, Словакия и Венгрия оказались в хвосте. Всего 18% словаков считают США партнером. 17% венгров придерживаются такого же мнения. Самые высокие показатели в этом вопросе показали Польша (78%) и страны Прибалтики, соседствующие с Россией: Литва (64%) и Латвия (63%). В Чешской Республике важнейшими союзниками американцев считают 42% опрошенных.

Помимо прочего, в Словакии, по результатам опроса, оказалось больше всего граждан, кто хотел бы выхода их страны из ЕС. 28% словаков предпочли бы покинуть ЕС, а 64% хотели бы остаться. Удивили результаты в Венгрии, где, несмотря на разные разногласия с ЕС, желающих остаться в Европейском Союзе 83% опрошенных, а это больше, чем в Чешской Республике (75% за то, чтобы остаться, и 11%, чтобы выйти).