В Белом доме заявили о передаче ВСУ всего необходимого для контрнаступления

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 2 июня, на брифинге заявил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления.

«Когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали всё возможное», — сказал Кирби.

Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, а в перспективе приоритетом военных поставок будут оставаться средства ПВО.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

До этого, 19 апреля, министр армии США Кристин Вормут заявила, что украинский конфликт показал, что американская оценка использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказалась заниженной. Соединенные Штаты плотно работают с партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над производством боеприпасов, для того чтобы иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и пополнять собственные запасы, добавила она.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.