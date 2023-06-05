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Почему Украина откладывает контрнаступление? Названы три главные версии

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Украинский флаг в разрушенном здании гимназии в Красном Лимане
Украинский флаг в разрушенном здании гимназии в Красном Лимане.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

Страна.ua: названы три главные версии, почему Украина откладывает контрнаступление

Весеннее контрнаступление ВСУ так и не состоялось, теперь его ожидают летом. В Киеве обещали зайти в Крым уже в конце мая. Страна.ua предложила три версии, почему Украина в очередной раз меняет свои планы.

Масштабное контрнаступление украинских войск все ждали весной. Об этом говорили и в Киеве, и на Западе, и в России. Причем, по прогнозам некоторых представителей военно-политического руководства Украины, к концу весны ВСУ уже должны были зайти в Крым. А Пригожин, например, прогнозировал начало наступления не позднее 15 мая.

Но наступление до сих пор так и не началось. Теперь его ожидают летом.

В чем причина задержки? Разберем главные версии, вынося за скобки конспирологические теории о "всемирных заговорах и договорняках".

Первая. Никакой задержки нет, все идет по плану. И сейчас выполняется комплекс подготовительных мероприятий: наносятся удары по тылам российских войск, накапливаются запасы оружия и боеприпасов, поставки которых идут полным ходом от западных союзников, а также предпринимаются действия для растягивания резервов армии РФ по разным направлениям (под Белгород и Артемовск, например), чтоб ослабить оборону на направлении предполагаемого главного удара. Также ведутся информационные операции, направленные на деморализацию российской армии и общества. По этому пункту также, возможно, есть расчет и на то, что активно ведущаяся Пригожиным кампания по дискредитации российского командования подорвет боевой дух российских войск, что облегчит выполнение задач ВСУ. Когда украинское военно-политическое руководство придет к выводу, что все эти процессы и подготовительные мероприятия дошли до нужной стадии (выбиты тыловые базы РФ, растянуты российские резервы, накоплены запасы боеприпасов и т.д.) — тогда наступление и начнется. Возможно, это произойдет уже в ближайшее время.

Вторая. Украинское командование не хочет начинать наступление без получения дополнительных вооружений с Запада — современных самолетов и большого количества дальнобойных ракет, а также без еще более масштабных поставок современных систем ПВО, чтоб прикрыть ими не только Киев, но и войска на линии фронта. Без наличия всего этого нет уверенности в успехе наступления, а потому оно и откладывается.

Третья. У Украины нет в реальности сил для наступления. Не удалось набрать планируемого количества новобранцев, чтоб восполнить потери и создать ударный кулак, западные союзники не могут обеспечить нужные объемы поставок оружия и боеприпасов, что усугубляется периодическими ударами РФ по военным складам в тылу, а также потерями техники в ходе боев на фронте. Поэтому ВСУ в настоящий момент менее подготовлены к наступлению, чем это было в конце лета 2022 года. При том что российская армия с тех пор увеличила свою численность за счет мобилизации и по-прежнему имеет преимущество в количестве вооружений и боеприпасов. Поэтому вопрос наступления поставили на паузу в надежде на некие экстраординарные события. Например, на смуту, смену власти и развал армии в РФ или же на прямое участие НАТО в боевых действиях. Если ничего из этого в обозримом будущем не произойдет, то конфликт перейдет в вялотекущую стадию с перспективой заключения перемирия по "корейскому сценарию" (то есть с фиксацией линии фронта как де-факто новой границы между Украиной и Россией).

Как уже писала "Страна", боевые действия в течение ближайших месяцев будут иметь решающее значение для хода всей конфликта. Успех наступления ВСУ может придать Украине и ее западным союзникам "второе дыхание" для продолжения боевых действий с целью выхода на границы 1991 года. В то же время, если серьезных успехов не будет, это может сильно повлиять на настроения и украинского общества, и Запада и увеличит вероятность окончания конфликта по "корейскому сценарию" либо через некий компромиссный мирный договор.

Редакционная статья

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