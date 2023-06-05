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РИА Новости

Аналитик: слежка через телефоны Apple возведена в США в ранг необходимой

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Смартфон компании Apple
Смартфон компании Apple.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Муртазин: без содействия компании Apple установить программу-вирус на телефонах невозможно

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радио Sputnik рассказал, почему сомневается в правдивости заверений компании Apple в том, что она не сотрудничает с американской разведкой.

То, что компания Apple сотрудничает с американским разведсообществом, доказывают многочисленные факты, кроме того, акция США через программу-вирус на iPhone была бы невозможна без участия самой компании, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Накануне ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. В Apple заявили, что "компания не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек и никогда не будет этого делать".

"В последние годы таких скандалов было большое количество. Много лет американские спецслужбы следили за канцлером Германии Ангелой Меркель, делали это в том числе через iPhone. С президентом Франции Франсуа Олландом – та же история. Скандал быстро потушили. И таких скандалов было не два и не три. Несколько лет назад Apple запустила рекламную кампанию о конфиденциальности iPhone, чтобы нивелировать эти скандалы. При этом надо понимать, что iPhone спроектирован и создан одной компанией, с точки зрения "железа" и "софта", и без содействия компании, без поддержки напрямую инженеров Apple сам способ заражения iPhone просто невозможен", – сказал Эльдар Муртазин в эфире радио Sputnik.

Через гаджеты Apple США следят за людьми по всему миру, продолжил он.

"Телефоны Apple – это продукт, который потребляют политики, лидеры мнений, бизнесмены, политические активисты, государственные чиновники. Факт того, что эти телефоны используются для слежки за людьми, информация из них утекает, доказан. Первый уровень – это слежка со стороны Америки, там она возведена в ранг необходимой. Есть куча документов, в которых описывается, как с помощью компании Apple Америка следит за людьми по всему миру. Эти документы доступны, никто этого не скрывает", – добавил эксперт.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Германия
Россия
США
Франция
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