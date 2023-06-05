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ТАСС

Европейское космическое агентство провело первую в истории прямую трансляцию съемок Марса

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Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Общее время трансляции составило около часа

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) провело прямую трансляцию фотографий Марса, которые в режиме реального время делал зонд Mars Express. Соответствующая запись выложена в пятницу на официальном YouTube-канале ЕКА.

Общее время трансляции составило около одного часа. При этом фотографии Марса менялись примерно каждые 50 секунд.



"Сегодня мы отмечаем 20-летие миссии Mars Express, и в этой связи мы даем возможность каждому приблизиться к этой планете так близко, как только возможно", - отмечается в пресс-релизе ЕКА.

В агентстве уточнили, что передаваемые на землю фотографии делались в режиме реального времени камерой, установленной на зонде "Марс экспресс". Снимки планеты появлялись примерно с 17-минутной задержкой. Это время требовалось сигналу, чтобы преодолеть расстояние от зонда до Земли.

Европейский зонд Mars Express был запущен с космодрома Байконур в июне 2003 года и достиг Марса 3 декабря 2003 года. Он доставил на планету спускаемый аппарат "Бигль-2", который был потерян на последних стадиях посадки на поверхность планеты. За время работы на орбите он получил массу фотографий поверхности Марса, обнаружил большие запасы льда и потенциальные следы жидкой воды под полярными ледовыми шапками четвертой планеты Солнечной системы. 

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ESA (ЕКА)
Проекты
Байконур
Марс
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