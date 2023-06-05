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ТАСС

Британия анонсировала подготовку украинских военных летчиков

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: AP Photo/ Kirsty Wigglesworth

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, она начнется в ближайшие недели

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Великобритания начнет обучать украинских военных летчиков управлению западной военной техникой в ближайшие недели. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по итогам его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"Президент рассказал о ситуации на земле на Украине. Оба [лидера] обсудили, как международное сообщество может поддержать контрнаступление Украины. Премьер-министр рассказал о планах начать подготовку украинских пилотов в Великобритании в ближайшие недели", - сказано в нем. Кроме того, Cунак вновь заявил, что "законное место Украины - в НАТО" и что Великобритания "будет поддерживать устремления" Киева вступить в альянс "в ближайшие годы".

15 мая на Даунинг-стрит, 10 объявили, что Великобритания с лета начнет подготовку украинских военных летчиков на основании договоренностей, достигнутых между Лондоном и Киевом в феврале. Глава Минобороны королевства Бен Уоллес 17 мая заявил, что британские власти готовы участвовать в создании международной коалиции по передаче Украине истребителей. Он отметил, что Лондон поддержит любую страну, которая заявит о своем желании поставить на Украину истребители - будь то советского производства или американские F-16, о которых Киев просит последние месяцы. При этом Уоллес исключил возможность передачи Киеву британских истребителей Eurofighter Typhoon. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
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