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ТАСС

ФРГ закупит 66 бронетранспортеров для армии Украины

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Вариант PMMC G5
Один из опытных образцов разработанной германской компанией Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbh (FFG) гусеничной бронированной платформы PMMC G5.
Источник изображения: FFG

Правительство страны также приобретет у Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft 64 многоцелевых автомобиля

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Германии приобретет у предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft партию из 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и передаст их Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны ФРГ.

Точные сроки поставки и стоимость партии не раскрываются. Правительство Германии также приобретет у FFG 64 многоцелевых автомобиля. Эти машины шведского производства прошли модернизацию на германском предприятии. Некоторые из них уже эксплуатировались Бундесвером.

Ранее в Берлине рассматривали бронетранспортеры Fuchs производства германского оборонного концерна Rheinmetall в качестве альтернативы БТР от FFG. Как сообщает DPA, в правительстве ФРГ сделали выбор в пользу машин компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft из-за их стоимости: она в шесть-семь раз ниже цены Fuchs. 

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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