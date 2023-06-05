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РИА Новости

СМИ рассказали, что США хотят предложить России в рамках обсуждения ДСНВ

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Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Тургиев

СМИ: США хотят предложить России новый договор после окончания действия ДСНВ

МОСКВА, 2 июня/ Радио Sputnik. США могут предложить России сохранить текущие ограничения в отношении ядерного оружия, заключив новое соглашение после истечения срока Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает AFP со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что США хотят, чтобы Вашингтон и Москва придерживались ограничения в 1550 ядерных боеголовок.

"Мы обсудим важность сохранения того, что у нас осталось от ДСНВ. Мы готовы сохранить эти ограничения, если Россия сделает это в течение срока действия договора, который истекает в феврале 2026 года. Конечно, 2026 год не так уж далек. И таким образом мы также подадим сигнал о том, что мы открыты для диалога, вы знаете, без каких-либо условий", – цитирует "Коммерсантъ" одного из американских чиновников.

Радио Sputnik также сообщало, что США продолжат уведомлять Россию о пусках межконтинентальных баллистических ракет.

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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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